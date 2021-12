Pressemeldung

Ästhetische Leichtigkeit für elegante Bäder



Die puristisch-eleganten Duschabtrennungen der neuen Doppelserie Koralle SL750 / SL757 sind jetzt von der internationalen Jury des Rats für Formgebung für ihre herausragende Designqualität mit der „Special Mention“ des German Design Award 2022 ausgezeichnet worden. Dabei bewertete die Jury nicht nur die raumbildende Ästhetik, sondern auch die überzeugende Funktionalität der Doppelserie.

Flexibilität in der Raumgestaltung



Die teilgerahmte Koralle SL750 mit Wandprofil und die als Aufmaßprodukt ausgeführte SL757 sind als Eckdusche mit nach innen und außen öffnenden Pendeltüren sowie als Nischen- oder WalkIn-Lösung erhältlich. Die einheitliche, reduzierte Formgebung der Scharniere, Profile oder Wandanbindungen unterstreicht in Verbindung mit der hohen Transparenz die Leichtigkeit des Designs. 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas bei den Festelementen und 6 mm bei den Türen gewährleisten trotz der leicht erscheinenden Optik eine hohe Stabilität und Lebensdauer.



Die teilgerahmten Duschabtrennungen sind in bis zu sieben Breiten bei einer Standardhöhe von 2.000 mm und die rahmenlosen Aufmaß-Lösungen bis zu Breiten von 1.650 mm und Höhen bis zu 2.100 mm lieferbar. So eröffnet sich dem Badgestalter eine Fülle von Optionen, die auch

Vielfalt im Programm



Alle Beschläge und Profile können nicht nur in Silber Hochglanz, sondern auch in vielen RAL-Farben geordert werden. Ihre flächenbündige Montage auf den Gläsern gestattet eine schnelle, durchgehende Reinigung der Innenflächen. Vielfalt bietet das Programm ebenfalls bei den Gläsern, die neben Klarglas in mehreren Satinato-Optiken und sogar als Spiegelglas erhältlich sind. Selbst für die Griffe stehen fünf verschiedene Varianten zur Verfügung.