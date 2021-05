Pressemeldung

Duschabtrennungs-Doppelserie jetzt auch mit iF Design Award ausgezeichnet / Markantes puristisches Design und innovative technische Details / Große Auswahl an Varianten / In allen RAL-Farben erhältlich / Lange Nutzungsdauer durch hochwertige Materialien / Hohe Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene / Bis zu 13 Varianten für jede Einbausituation / Ohne Bodenprofil / Leicht zu betätigende und geräuscharme Gleitelemente mit innovativer Magnetführung /

Die Gleittür-Duschabtrennungen Koralle SL510/SL515 sind jetzt zum zweiten Mal mit einem renommierten Designpreis ausgezeichnet worden. Nach dem German Design Award 2021 wurde der Doppelserie auch der iF Design Award 2021 verliehen. Die beiden unabhängigen internationalen Jurys würdigten damit nicht nur – wie es in den Begründungen heißt – „das markante puristische Design“, sondern auch „die innovativen technischen Details“. Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass die „große Auswahl an Varianten“ der teilgerahmten oder rahmenlosen hochtransparenten Gleittürlösungen in allen normierten RAL-Farben erhältlich ist. Dadurch sei „eine noch exaktere ästhetische Anpassung“ an das Interieur des Raumes möglich und sorge für „ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Planung“ – selbst im barrierefreien Bad.

Langlebigkeit und leichte Reinigung

Die trendunabhängige puristische Formgebung sowie die hochwertigen Materialien sichern eine lange Nutzungsdauer und besondere Nachhaltigkeit der Duschabtrennungen. Hinzu kommen eine hohe Reinigungsfreundlichkeit und damit verbundene Hygiene, was nicht nur für das Privatbad, sondern insbesondere auch für den Einsatz im Hotelbereich von Bedeutung ist.

Viele Variationen

Die teilgerahmte Koralle SL510 mit Wandprofil ist in acht und die rahmenlose Koralle SL515 in 13 Variationen als Standard- oder Aufmaßlösung erhältlich. Die Bandbreite reicht dabei von der Eckdusche über zweiteilige Gleittüren für Nischen oder in Kombination mit Trennwand, interessante WalkIn-Lösungen bis hin zu U-Kombinationen und Badewannen-Abtrennungen. Beide Serien sind für superflache Duschwannen oder bodengleiche Duschen konzipiert. Sämtliche Höhen- und Breiten-Sonderanfertigungen werden wie die Standardgrößen zu einem Basispreis angeboten. Das erhöht die Flexibilität bei der Badplanung.

Innovative Technik

Zu den technischen Besonderheiten der Duschabtrennungen, die ganz ohne Bodenprofil auskommen, zählen die geräuscharmen und ergonomisch leicht zu betätigenden Türen aus 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Kompakte Rollenwagen im Kopfprofil und eine innovative Magnetführung unten am Festelement verleihen den Gleittüren ihre besondere Laufruhe und ermöglichen eine leichte Reinigung durch einfaches Lösen und Abschwenken der Glaselemente. Zwei kleine Rollen an der Magneteinheit gewährleisten einen gleichbleibenden Abstand zwischen den Polen sowie eine exakte Führung der Tür.



Zukunftssicher

Diese im Wettbewerbsvergleich einzigartige Technik und das mehrfach ausgezeichnete Design machen die Duschabtrennungen der Doppelserie Koralle SL510/SL515, die im mittleren Preissegment angeboten werden, zu einem besonders interessanten Objekt für eine moderne und zukunftssichere Badgestaltung.