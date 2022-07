Gerade Linien, schlanke Profile, formal reduzierte Türgriffe und große Glasflächen machen die leichte Optik und das minimalistische Design der Koralle SL450 aus. Selbst die Verbindung von Tür zur Trennwand durch das aufgesteckte Magnetprofil unterstreicht die optische Transparenz.

Variantenreichtum und Formenvielfalt



Mit dreizehn Pendeltür-Varianten, vier Falttür- und zwei WalkIn-Modellen sowie drei unterschiedlichen Lösungen für Badewannen-Abtrennungen bietet die Koralle SL450 viele Möglichkeiten für eine attraktive Badgestaltung.



Die 6 mm starken Glasflächen können zudem in transparenter Ausführung, in Satinato-Optik mit und ohne Verlauf, teilsatiniert oder teilsatiniert mittig fließend und sogar in Spiegelglas geordert werden.

Flexible Gestaltung



Bei den Profilen und Beschlägen sind von Silber matt oder poliert bis hin zu allen RAL-Tönen viele Farbgebungen möglich, die es erlauben, die Duschabtrennung optisch dezent zurückhaltend oder als auffälliges Key Visual in den Raum zu integrieren.