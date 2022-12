­ Groß im Design und klein im Preis

­Jetzt kann sich jeder Bauherr und Badsanierer eine langlebige Design-Duschabtrennung leisten und muss nicht aus finanziellen Gründen zu einem No-name-Produkt greifen: Die neue teilgerahmte Duschabtrennungsserie Koralle SL450, die jetzt von der internationalen Jury des Rats für Formgebung mit dem renommierten German Design Award 2023 ausgezeichnet wurde, ist zu einem attraktiven Preis erhältlich.

Minimalistisches Design für eine leichte Optik



Sonst nur aus gehobenen Produktsegmenten bekannte Attribute wie hohe Transparenz, klare Linienführung und Purismus in der Formensprache sind hier ganz bewusst in Serie SL450 mit ihrem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis eingeflossen.



Darüber hinaus sorgt das ansprechende, zeitlos gültige Design und die hohe Stabilität der Pendel- und Falttüren für Langlebigkeit und damit auch für mehr Nachhaltigkeit im Bad. Gerade Linien, schlanke Profile, formal reduzierte Türgriffe und große Glasflächen machen die leichte Optik und das minimalistische Design der Koralle SL450 aus. Selbst die Verbindung von Tür zur Trennwand durch das aufgesteckte Magnetprofil unterstreicht die optische Transparenz.

Vielfalt im Programm



Die 6 mm starken Glasflächen können in transparenter Ausführung, in Satinato-Optik mit und ohne Verlauf, teilsatiniert oder teilsatiniert mittig fließend und sogar in Spiegelglas geordert werden. Bei den Profilen und Beschlägen sind von Silber matt oder poliert bis hin zu allen RAL-Tönen viele Farbgebungen möglich, die es erlauben, die Duschabtrennung optisch dezent zurückhaltend oder als auffälliges Key Visual in den Raum zu integrieren.