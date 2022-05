Pressemeldung

Hohe Transparenz, klare Linienführung und Purismus in der Formensprache zeichnen die top aktuelle teilgerahmte Duschabtrennungsserie Koralle SL450 aus.



Diese sonst nur aus gehobenen Produktsegmenten bekannten Attribute sind seit dieser Woche mit der neuen Serie SL450 auch zu einem attraktiven Preis erhältlich. Darüber hinaus sorgt das ansprechende, zeitlos gültige Design und die hohe Stabilität der Pendel- und Falttüren für Langlebigkeit und damit auch für mehr Nachhaltigkeit im Bad.



Langlebige Funktionalität



Die Aluminiumprofile sowie die geprüften Einscheiben-Sicherheitsgläser verleihen den teilweise bis zu 2.200 mm hohen Duschabtrennungen eine große Stabilität. Das garantiert nicht nur die Sicherheit der Duschenden, sondern trägt auch wesentlich zur Langlebigkeit der gesamten Konstruktion bei.



Die 6 mm starken Glasflächen können zudem in transparenter Ausführung, in Satinato Optik mit und ohne Verlauf, teilsatiniert oder teilsatiniert mittig fließend und sogar in Spiegelglas geordert werden.

Freiraum für attraktive Badgestaltung



Mit dreizehn Pendeltür-Varianten, vier Falttür- und zwei WalkIn-Modellen sowie drei unterschiedlichen Lösungen für Badewannen-Abtrennungen bietet die neue Serie großen Freiraum für attraktive Badgestaltungen.



Bei den Profilen und Beschlägen sind von Silber matt oder poliert bis hin zu allen RAL-Tönen viele Farbgebungen möglich, die es erlauben, die Duschabtrennung optisch dezent zurückhaltend oder als auffälliges Key Visual in den Raum zu integrieren.