Pressemeldung

War Farbe im Bad noch vor Jahren eine Ausnahme, so hat sich das heute grundlegend geändert: Auf dem langen Weg vom reinen Funktions- zum individuellen Wohlfühlbad sind auch die Grenzen gefallen, mit Farben zu gestalten. „Pop up your bathroom“ ist inzwischen für viele zur Devise geworden. Insbesondere Schwarz ist in Verbindung mit weißen oder mit Koralle T700 Bicolor-Wannen besonders elegant und unterliegt keinem kurzfristigen Modetrend.

Mattschwarze Profile unterstreichen die elegante Ästhetik



So sind viele der stylischen hochtransparenten Duschabtrennungsserien von Koralle nicht nur mit Profilen, Traversen und Beschlägen in klassischem Chrom, sondern auch in zeitlos-elegantem Schwarz RAL 9005 matt erhältlich.



Da gibt es zum Beispiel die vollkommen transparente WalkIn-Serie X88 Free, die mit ihrem freistehenden Glaselement, welches lediglich in einem dezenten matt schwarzen Wandprofil verankert ist, eine ungeahnte Leichtigkeit vermittelt.

Auch die zwei Doppelserien in der Gleittürversion Koralle SL510 / SL515 und in der Pendeltür-Ausführung SL750 / SL757 sind neben den konventionellen Silber-Tönen in der Trendfarbe Schwarz RAL 9005 matt erhältlich.



Der minimalistische Stil mit den schlichten schwarzen Farbakzenten macht das Bad zum echten Hingucker und gibt ihm einen einladenden Charakter. Und derjenige, der es bunt mag, kann seine Duschabtrennung auch in allen weiteren individuellen RAL-Farben bekommen.

Maximale Flexibilität bei der Gestaltung durch weitere Farbakzente



Bei der Gleittür-Doppelserie S600Plus / S606Plus werden für die charakteristischen Bandblenden neben Silber auch Nero und die Farben Bianco, Menta und Fumo angeboten.



­