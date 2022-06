­Mit der neuen T750 erweitert Koralle das Wannenkonzept der bestehenden Frei- und Wandsteher-Serie T700 mit ansprechenden Einbaubadewannen.



Schwungvolle Rundungen und gerade Seitenflächen geben den Badewannen ihren besonderen Reiz. Den hohen Sitz- und Liegekomfort heben die sanft abgerundeten Rücken- und Nackenbereiche dabei deutlich hervor. Mit zwei neuen Abmessungen über das gesamte Sortiment (200 x 90 und 190 x 80), stehen der individuellen Badplanung nun allen Möglichkeiten offen.

­Koralle T350

Geradlinige Optik für moderne Badwelten



­­Mit angenehmen Liegeflächen und komfortabler Wannentiefe zum entspannten Baden fügt sich die Koralle T350 in die moderne Badwelt ein. Sie ist erhältlich in der Duoform mit Mittelablauf oder als Rechteckbadewanne mit Fußablauf in insgesamt fünf Größen.

­

Die Duschwannen der Serie T350 sind flach, ideal für Duschräume mit niedriger Einstiegshöhe und überzeugen durch eine geradlinige Form. Eine Vielzahl an Maßen bis zu einer Breite von 1200 mm stehen als Rechteck-Versionen zur Verfügung.



Alle weiteren Informationen zu den Wannenwelten von Koralle erhalten Sie in unserem aktuellen Prospekt.