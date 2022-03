Pressemeldung

Neue Bauformen der Koralle SL750 / SL757 - Lieferbar ab April 2022

Koralle SL750 / SL757

Noch mehr Lösungen für elegante Bäder



Die im Jahr 2021 erfolgreich in den Markt eingeführte und für ihre herausragende Designqualität mit dem German Design Award 2022 ausgezeichnete Duschabtrennungs-Doppelserie Koralle SL750 / SL757 wird jetzt um zahlreiche Bauformen erweitert.

Die teilgerahmte Koralle SL750 mit Wandprofil und die als Aufmaß-Produkt ausgeführte Serie SL757 sind als Eckdusche mit nach innen und außen öffnenden Pendeltüren sowie als Nischen- oder WalkIn-Lösung erhältlich.



Hinzugekommen sind bei der Koralle SL750 folgende Varianten: eine Viertelkreisdusche mit Pendeltür, eine WalkIn-Lösung mit Pendeltürelement, eine WalkIn mit Festelement im 90°-Winkel und zusätzlich bietet die Serie jetzt auch eine Pendeltür mit Festelement für Badewannen.



Die puristisch-elegante rahmenlose Aufmaß-Serie Koralle SL757 ist sogar um zwölf neue Bauformen erweitert worden: So gibt es jetzt auch hier eine Viertelkreis-Lösung, eine zweiteilige Pendeltür sowie eine wandangeschlagene Pendeltür mit und ohne Trennwand in Flucht für Nischen.



Für die Kombination mit Trennwänden stehen zusätzlich wandangeschlagene und zweiteilige Pendeltüren sowie eine Pendeltürvariante mit Anschlag an Trennwand zur Verfügung. Eckduschen sind darüber hinaus auch mit zwei wandangeschlagenen Pendeltüren möglich.



Die WalkIn-Lösungen sind um eine Version mit Festelement und mit schmalem Pendelelement erweitert worden. Und schließlich ist auch bei dieser Serie eine Pendeltür wandangeschlagen oder mit Festelement für die Badewanne hinzugekommen.



Viele weitere Informationen zur maximalen Gestaltungsfreiheit durch Farben und Glasarten, sowie alternative Griffvarianten und Wandanbindungen erhalten Sie in unserer neuen Broschüre als Blätterkatalog und in der gedruckten Fassung.

­