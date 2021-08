Pressemeldung

­Koralle SL750 / SL757

Ästhetische Funktionalität als Markenversprechen

Die Duschabtrennungs-Doppelserie SL750 / SL757 überzeugt durch ihre raumbildende Ästhetik und nutzerzentrierte Technik. Die teilgerahmte Koralle SL750 mit Wandprofil und die als Aufmaßprodukt ausgeführte rahmenlose Koralle SL757 sind als Eckdusche mit ein oder zwei Pendeltüren sowie als Nischen- oder WalkIn-Lösung erhältlich.

Besondere Aufmerksamkeit erlangt das elegante, einheitliche Design der Scharniere und Profile bzw. Wandanbindungen, die nicht nur in Silber Hochglanz sondern auch in Schwarz matt sowie vielen weiteren RAL-Farben verfügbar sind. Ihre flächenbündige Montage auf den Glasflächen erlaubt eine schnelle und hygienische Reinigung, die sich durch eine optionale GlasPlus-Beschichtung noch weiter vereinfachen lässt.

Die teilgerahmten Duschabtrennungen sind in bis zu sieben Breiten bei einer Standardhöhe von 2.000 mm und die rahmenlosen Aufmaß-Lösungen bis zu barrierefreien Breiten von 1.550 mm und Höhen bis zu 2.100 mm lieferbar.

So eröffnet sich dem Badgestalter eine Fülle von Optionen zur Anpassung an fast jede Raumarchitektur.



Das besonders stabile und belastbare Einscheiben-Sicherheitsglas kann in verschiedenen Satinato-Optiken und sogar als Spiegelglas geordert werden.

Verschiedene Griff-Varianten sorgen für weiteren Gestaltungsspielraum.



Entnehmen Sie bitte alle detaillierten Informationen zu dieser Serie aus unserer Neuheiten-Preisliste 2021. Diese steht ab sofort als Blätterkatalog und ab Ende August als Druckversion zur Verfügung.



