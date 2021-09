Pressemeldung

Die neuen eleganten Duschabtrennungen der Doppelserie Koralle SL750/SL757 sind jetzt im Sanitärfachhandel erhältlich. Wer raumbildende Ästhetik und stabile, langlebige Technik für das Bad sucht, kann sich vorab auf der Website des Herstellers (www.koralle.de) über die teilgerahmte Koralle SL750 mit Wandprofil und die als Aufmaß-Produkt ausgeführte rahmenlose Koralle SL757 informieren. Die als Eckdusche mit ein oder zwei nach innen und außen öffnenden Pendeltüren sowie als Nischen- oder Walk-In-Lösung bestellbaren Duschabtrennungen sind dort auch in einem Produkt- und einem Montagevideo dargestellt.

Hier werden besonders die puristische Formgebung und die optische Leichtigkeit der hochtransparenten Duschabtrennungen deutlich. Dabei ist das mit 8 mm Stärke bei den Festelementen bzw. 6 mm bei den Türen verbaute Einscheiben-Sicherheitsglas besonders stabil und belastbar. Es kann auch in mehreren Satinato-Optiken und sogar als Spiegelglas geordert werden. Selbst für die Griffe bietet Koralle fünf verschiedene Varianten zur Auswahl an. Alle Beschläge und Profile sind nicht nur in Silber Hochglanz, sondern auch in Schwarz RAL 9005 matt sowie vielen weiteren RAL-Farben erhältlich. Ihre flächenbündige Montage auf den Glasflächen erlaubt eine schnelle und hygienische Reinigung, die sich durch eine optional verfügbare wasserabperlende GlasPlus-Veredelung noch weiter vereinfachen lässt.

Die teilgerahmten Duschabtrennungen sind in bis zu sieben Breiten bei einer Standardhöhe von 2.000 mm und die rahmenlosen Aufmaß-Lösungen bis zu normgerecht barrierefreien Breiten von 1.650 mm und Höhen bis zu 2.100 mm lieferbar. So eröffnet sich dem Badgestalter eine Fülle von Optionen zur Anpassung an so gut wie jede Raumarchitektur.