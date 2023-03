Elektrische Badheizkörper in der ER-Version sind mit einem elektrischen Heizstab mit elektronischem Raumtemperaturregler ausgestattet. Standardmäßig werden die E-Bad HK in weißer Farbe RAL 9016 geliefert. Im Lieferumfang enthalten ist ein elektrischer Heizstab mit weißem Regler und weißem Anschlusskabel. Die E-Bad HK in der ER-Variante kann auch in einer Farbausführung gemäß KORADO- oder RAL-Farbkarte bestellt werden. Im Lieferumfang enthalten ist dann ein elektrischer Heizstab mit dem Regler in Chromfarbe und silbernem Anschlusskabel. Der elektrische Heizstab wird mit einem Anschlusskabel über eine Installationsdose fest an das Stromnetz angeschlossen.

Elektrische Badheizkörper in der E-Version werden standardmäßig in weißer Farbe RAL 9016 geliefert. Im Lieferumfang enthalten ist ein elektrischer Heizstab mit weißem Anschlusskabel. Der elektrische Heizstab wird mit einem Anschlusskabel über eine Installationsdose fest an das Stromnetz angeschlossen. Eventuell kann das Kabel mit Zubehör (Netzstecker VS1 oder elektrischem Temperaturregler RE10A) ergänzt werden.

Ausführungen von elektrischen Badheizkörpern:

KORALUX LINEAR CLASSIC E/ER

KORALUX LINEAR COMFORT E/ER

KORALUX LINEAR MAX E/ER

KORALUX RONDO CLASSIC E/ER

KORALUX RONDO COMFORT E/ER

KORALUX ROMDO MAX E/ER

KORALUX NEO E/ER

KORATHERM AQUAPANEL E/ER

