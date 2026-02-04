KORADO verfügt über eine reiche Auswahl an modernen Designs, Farben und verschiedenen Größen. Es gibt sowohl klassische Warmwasserheizkörper zur Beheizung des gesamten Raumes als auch Elektroheizkörper, die sich auch ideal zur Zusatzheizung außerhalb der Heizperiode, beispielsweise an kälteren Tagen im Sommer, eignen. Sie können auch Heizkörper mit kombinierter Heizung wählen.

Hier präsentieren wir Elektroheizkörper von KORADO

KORALUX -E

KORALUX-ERH

KORALUX-ERA

KORALUX-E (Ohne integrierten Temperaturregler)

Der elektrische Direkt-Badheizkörper KORALUX-E ist ein zuverlässiges Heizgerät ausgestattet mit einem elektrischen Heizstab ohne Regler. In Kombination mit einer Temperaturregelung oder einem externen Thermostat kann er an einen festen Stromanschluss in der Installationsdose angeschlossen werden. Mit dem Schalterstecker Z-SKV-0008-XY ausgestattet, kann er an eine Steckdose angeschlossen werden.

KORALUX-ERH (Mit integriertem Temperaturregler)

Der elektrische Direkt-Badheizkörper KORALUX-ERH ist mit einem elektrischen Heizstab mit elektronischer Oberflächentemperaturregelung ausgestattet. Der Anschluss dieses Heizkörpers ist möglich über die Zuleitung zur Installationsdose, alternativ kann das Kabel durch einen Stecker mit einem Z-SKV-Schalter ergänzt werden.

KORALUX-ERA (Mit integriertem Temperaturregler und Bedienung mittels Bluetooth-Applikation)

Der KORALUX-ERA Direkt-Badheizkörper ist eine High-End Technologie im Bereich der Bad-Direktheizkörper. Der ERA-Regler kann bequem über eine Applikation NEX APP über Bluetooth gesteuert werden, was den Benutzerkomfort erhöht. Der Anschluss dieses Gerätes ist möglich über das Versorgungskabel an die Installationsdose, alternativ kann das Kabel durch einen Stecker mit einem Z-SKV-Schalter ergänzt werden.

