Der elektrische Heizkörper KORALUX-ER ist mit dem elektrischen Heizstab mit dem elektronischen Raumlufttemperaturregler ausgestattet. Standardmäßig wird es in weißer Farbe RAL 9016 geliefert, dann ist Heizstab mit einem weißen Regler mit weißem Anschlusskabel ausgestattet. Der Heizkörper KORALUX-ER kann auch in der Farbvariante nach der KORADO - oder RAL- Farbkarte bestellt werden, und zwar einschließlich eines elektrischen Heizstabes mit einem verchromten Regler. Der elektrische Heizstab ist über ein Versorgungskabel mit einer festen Stromversorgung in der Installationsdose verbunden.

www.korado.de/produkte/koralux/koralux-rondo-comfort-er.html