RADIK PLAN VERTIKAL-M

RADIK LINE VERTIKAL-M

Senkrecht orientierter Plattenheizkörper mit glatter oder fein profilierter Frontplatte und unterem Mittenanschluss.

Dieser Heizkörper ist für Wohn- oder Büroräume in Innenräumen konzipiert. Er findet sicherlich seinen Platz in allen Innenräumen, die modern aussehen sollen und eine effiziente Heizlösung erfordern.

Seine Konstruktion ermöglicht den unteren mittleren Anschluss an das Heizsystem mit Zwangsumlauf. Er ist mit 6 Anschlüssen mit Innengewinde G1/2 ausgestattet. Auf der Rückseite sind zwei obere und zwei untere Laschen angeschweißt. Plattenheizkörper vom Typ 20 mit Baulängen 600 und 900 mm haben oben eine Lasche mehr.

Für den Anschluss an das Heizsystem empfehlen wir die integrierte Anschlussarmatur HM zu verwenden, die incl. des Thermostatkopfes geliefert wird.

