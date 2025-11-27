Dank innovativer Technologie bietet es eine außergewöhnliche Wärmeleistung auch bei niedrigeren Temperaturen im Heizsystem. Integrierte Lüfter sorgen für eine Steigerung der Heizleistung des Heizkörpers um bis zu 60 % und ermöglichen Ihnen so, alle Vorteile einer Wärmepumpenheizung zu nutzen. Neben der Steigerung der Heizleistung unterstützt RADIK V-POWER auch die Möglichkeit, den Innenraum im Sommer zu kühlen und trägt so dazu bei, das ganze Jahr über einen angenehmen Wärmekomfort zu gewährleisten.

Das spezielle RADIK V POWER SET ermöglicht zudem einen einfachen Übergang zu einer Niedertemperatur-Wärmequelle. Durch die einfache Installation dieses Kits an vorhandenen Heizkörpern können Sie deren Leistung steigern und ihr Aussehen modernisieren. Beim Kauf einer Wärmepumpe ist kein Austausch der Heizkörper oder gar der gesamten Heizungsanlage notwendig.

Weitere Informationen finden Sie auf: RADIK V-POWER