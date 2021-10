Pressemeldung

Das Modell RADIK PREMIUM ist ein senkrecht orientierter Plattenheizkörper. Mit seinen Abmessungen ist dieses Modell zur Verwendung in beengten oder atypischen Räumlichkeiten geeignet. Seine Konstruktion ermöglicht vor allem einen Anschluss unten in der Mitte oder unten am Rand an ein Heizsystem mit einem Zwangsumlauf. Alternativ lässt sich auch dessen Anschluss oben in der Mitte oder oben am Rand verwenden. An der Rückseite sind an diesem Heizkörper keine Laschen angeschweißt, weil Bestandteil der Lieferung des Heizkörpers spezielle Konsolen sind, die dessen leichte, schnelle und sichere Montage garantieren. Außer dem Typ 10 sind alle sonstigen Typen von Heizkörpern mit seitlichen Verkleidungen ausgestattet.

Auf Design ausgerichtet

Die Reihe der Premiumprodukte von KORADO entstand zum Zweck der Befriedigung der Bedürfnisse auch der Anspruchsvollen Kunden. Die Designheizkörper, die in diese Reihe eingeordnet sind, sind hauptsächlich für moderne Innebereiche bestimmt, wo der ästhetische Eindruck sie Hauptrolle spielt. Die Produkte in verschiedensten Formen, Ausführungen und Farben sind auch für die Beheizung von atypischen Räumlichkeiten geeignet.

Es gibt auch die Ausführungen PLAN - mit glatter Frontplatte und LINE - mit horizontal fein profilierter Frontplatte. Mit seinen Maßen ist dieses Modell für beengte bzw. atypische Räumlichkeiten geeignet. Seine Konstruktion ermöglicht vor allem einen Anschluss unten in der Mitte oder unten am Rand an ein Heizsystem mit Zwangsumlauf. Alternativ kann man den Heizkörper auch oben in der Mitte oder oben am Rand anschließen. An der Rückseite sind keine Laschen angeschweißt. Einen Bestandteil der Lieferung bilden spezielle Konsolen, die eine leichte, schnelle und sichere Montage garantieren. Alle Heizkörpertypen sind mit seitlichen Abdeckungen ausgestattet.

Weitere Informationen über die Plattenheizkörper RADIK PREMIUM, RADIK PLAN PREMIUM und RADIK LINE PREMIUM und ausführliche technische Angaben finden Sie hier: www.korado.de/produkte/radik/radik-premium.html