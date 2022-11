Speziell konstruierte RADIK HYGIENE- und RADIK CLEAN-Aufbauten können in allen Gebäuden mit hohen Hygieneansprüchen eingesetzt werden. Und was macht sie so besonders?

RADIK HYGIENE (KLASIK, VK) ist für die Installation und den Betrieb in Räumen mit hohen Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit geeignet. Alle Typen haben keinen zusätzlichen Bereich zwischen den Platten, daher setzt sich hier kein Staub im Vergleich zur üblichen Bauweise von Heizkörpern ab. Sie haben eine glatte Frontplatte, sind leicht zu waschen und die Nahtnähte der Platten sind mit einem speziellen Glattstreifen abgedeckt.

Beim Typ 20S ist der Plattenabstand größer (Körpertiefe B = 102 mm) als bei dem klassischen Typen 20-Ausführung (B = 66 mm). Der Heizkörper hat keine Seitenwände oder ein oberes Gitter. Zur Grundausstattung gehört auch die erforderliche Anzahl an Bohrwinkeln, mit denen Sie den Heizkörper standardmäßig bis zu 65 mm von der Wand entfernen können.

Der Heizkörper lässt sich daher problemlos von allen Seiten waschen, auch im Innenraum zwischen den Platten oder hinter dem Heizkörper. Die Lackierung ist glatt und wir gewähren 10 Jahre Garantie auf den gesamten Heizkörper. Es ist daher eine ideale Lösung für Räume, in denen es auf Sauberkeit ankommt, vom Krankenhaus bis zum Kinderzimmer von normalen Haushalten.

Beim Modell RADIK CLEAN (KLASIK, VK, VKM8) haben alle Typen keine zusätzliche Oberfläche, kein Gitter und keine Seitenabdeckungen.

Nahtschweißnähte werden nicht mit einem Band abgedeckt, dennoch findet dieser Heizkörper idealen Einsatz in Haushalten, in denen ein erhöhter Anspruch an Sauberkeit und Pflegeleichtigkeit besteht, was beispielsweise Allergiker zu schätzen wissen.

