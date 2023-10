Der innovative Plattenheizkörper RADIK V-POWER sorgt für effektives Heizen in Niedertemperatur-Heizsystemen. Seine Einzigartigkeit besteht in der Integration von Ventilatoren und eines autonomen Reglers direkt im Heizkörper. Er kann ohne Belüftung oder in einer von fünf Intensitätsstufen erzwungener Konvektion verwendet werden. Die integrierten Ventilatoren erhöhen die Wärmeleistung des Heizkörpers um bis zu 60%.

RADIK V-POWER wird im Typ 22 mit den Höhen 524, 624 und 924 mm und in Standardlängen von 400 bis 2000 mm geliefert.

Jetzt müssen Sie nicht mehr den gesamten Heizkörper austauschen!

RADIK V-POWER SET

Die einzigartige Konstruktion eines eigenständigen Moduls mit Ventilatoren und einem integrierten Regler ermöglicht eine nachträgliche Installation an älteren Typen der Heizkörper KORADO mit denselben Maßen, mit denen der RADIK V-POWER geliefert wird. Dies werden vor allem Nutzer von Wärmepumpen zu schätzen wissen, die nach dem Austausch eines mit Gas oder Festbrennstoffen betriebenen Kessels eine höhere Leistung des Heizkörpers bei niedrigeren Temperaturgefällen erzielen müssen.

Auch in den Sommermonaten kommt der neue Plattenheizkörper RADIK V-POWER zum Einsatz. Im Nachkühlbetrieb kann mit kälterem Wasser gearbeitet werden, das manche Wärmepumpentypen der Heizungsanlage zur Kühlung des Gebäudes zuführen können.

Mehr: www.korado.de/radik-v-power und www.korado.de/radik-v-power-set