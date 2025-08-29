Entdecken Sie stilvolle Bad-, Raum- und Designheizkörper von KORADO. Effiziente, moderne Heizung für jeden Raum.

Heizkörper für jeden Raum und Zweck

KORADO bietet Ihnen eine Komplettlösung für die Beheizung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung. Unser Sortiment umfasst verschiedene Raumheizkörper, passend für jeden Bedarf und jedes Interieur. Wählen Sie zwischen den Plattenheizkörpern RADIK, den Badheizkörpern KORALUX oder den stilvollen Designheizkörpern KORATHERM.

Was bietet die RADIK-Reihe?

RADIK-Plattenheizkörper liefern zuverlässige Wärmeleistung und sind mit allen Heizquellen kompatibel. Ihr Design lässt sich mit optionalen Farben oder einer dekorativen Frontplatte an Ihr Interieur anpassen. Die große Modellvielfalt umfasst auch Optionen, die speziell für Räume mit hohen Hygieneanforderungen entwickelt wurden.

KORALUX – Der ideale Badheizkörper

Der KORALUX Bad-HK ist die perfekte Wahl für Ihr Badezimmer. Erhältlich in verschiedenen Farben, passen diese Badheizkörper perfekt zum Design Ihres Badezimmers.

KORALUX Handtuchwärmer sind in Elektro-, Warmwasser- und Kombiausführung erhältlich. Wir bieten außerdem praktisches Zubehör wie Handtuchhaken und Wäscheständer.

Designheizkörper KORATHERM für moderne Innenräume

Wenn Sie eine moderne Heizlösung mit einzigartigem Stil suchen, ist die Designheizkörperlinie KORATHERM die perfekte Wahl. Sie vereint Ästhetik mit hoher Effizienz.

Dank ihrer vertikalen oder kompakten Form eignen sich diese Heizkörper ideal für schmale oder niedrige Räume – perfekt für Eingangsbereiche, Flure oder moderne Wohnbereiche. Die KORATHERM-Reihe macht keine Kompromisse zwischen Leistung und Optik.

