Obwohl die Hauptaufgabe des Heizkörpers darin besteht, den Innenraum zu heizen, wird er zunehmend als ein Element angesehen, das die Gesamtgestaltung der Wohnung maßgeblich beeinflusst.

Haben Sie zu Hause einen bereits verfärbten Heizkörper oder renovieren Sie den Innenbereich, möchten aber nicht in die Heizungsanlage eingreifen? Die ideale Lösung besteht darin, eine separate Frontplatte zum vorhandenen Heizkörper zu erwerben.

Die Frontplatten sind für die meisten RADIK-Heizkörper geeignet und in zwei Ausführungen erhältlich – glatt (PLAN) und glatt mit feinen horizontalen Profilen (LINE). Mithilfe des mitgelieferten Zubehörs können Sie die Frontplatte ganz einfach selbst installieren.

SET (ZUBEHÖR) FÜR DIE FRONTPLATTENBEFESTIGUNG ENTHÄLT:

Selbstständige Frontplatte PLAN/LINE

Set obere und untere Haken für die Befestigung der Frontplatte

Set Magneten

Dank dieser Änderung wird Ihr Heizkörper zu einer geschmackvollen Design-Ergänzung für Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Die Standardfarbe der Frontplatte ist Weiß RAL 9016, es besteht aber auch die Möglichkeit, aus über 200 weiteren RAL-Farbtönen zu wählen, sodass das Erscheinungsbild des Korpus problemlos an den Innenraum angepasst werden kann. Wenn Sie Ihren Heizkörper komplett verbessern möchten, finden Sie im Angebot auch Ersatzteile in Form von Seitenwänden und Abdeckgittern, die farblich an die Frontplatte angepasst werden können.

Mehr: www.korado.de/plattenheizkorper