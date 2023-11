VERTIKAL Ausführung – KORATHERM VERTIKAL

Designheizkörper mit senkrecht orientierten Profilen und mit seitlichem Anschluss oder mit unterem Mittenanschluss.

Der Designheizkörper KORATHERM VERTIKAL stellt ein modernes Design in Verbindung mit einer effektiven Methode des Wärmeaustausches im beheizten Raum dar. Seine Frontfläche betont die Strahlungswärme und ruft somit das Gefühl der thermischen Behaglichkeit hervor. Der Designheizkörper ist für Zweirohrheizsysteme mit Zwangsumlauf des Wärmeträgers bestimmt, die Heizprofile sind senkrecht orientiert, der Anschluss an das Heizsystem ist seitlich von oben nach unten.

Der Designheizkörper ist mit 4 Seitenausführungen mit einem Innengewinde G ½, einem Entlüftungsventil und einem Blindstopfen mit einem Gewinde G ½ ausgestattet. Alle Typen werden mit Seitenabdeckungen geliefert.

HORIZONTAL Ausführung – KORATHERM HORIZONTAL

Designheizkörper mit waagerecht orientierten Profilen und mit seitlichem Anschluss oder mit unterem Mittenanschluss, Schnittstellenverleitung und mit Ventil.

KORATHERM HORIZONTAL VKM ist das neueste Modell, das die Produktreihe der Designheizkörper KORATHERM erweitert. Der untere Mittenanschluss und das Regelventil, das sein untrennbarer Bestandteil ist, erhöhen die effektive Funktion dieses Designheizkörpers in allen modernen Heizsystemen. Der Designheizkörper ist für Zweirohrheizsysteme mit Zwangsumlauf des Wärmeträgers bestimmt, die Heizprofile sind waagerecht orientiert. Der Anschluss an das Heizsystem ist von unten in der Mitte mit einem Anschlussabstand von 50 mm.

Dieses Modell ist mit einer Ventilgarnitur und einem Ventil ausgestattet. Der Designheizkörper ist mit 2 unteren Ausführungen mit einem Innengewinde G ½, einem Entlüftungsventil und einem Blindstopfen mit einem Gewinde G ¼ ausgestattet. Die Typen 11, 20, 21 und 22 werden mit einem oberen Abdeckgitter geliefert.

KORATHERM REFLEX

Designheizkörper mit senkrecht orientierten Profilen, mit seitlichem Anschluss oder mit unterem Mittenanschluss und mit Spiegel.

Der Designheizkörper KORATHERM REFLEX stellt ein modernes Design in Verbindung mit einer effektiven Methode des Wärmeaustausches im beheizten Raum dar. Seine Frontfläche betont die Strahlungswärme und ruft somit das Gefühl der thermischen Behaglichkeit hervor.

Dank seiner Konstruktionslösung ist er nicht nur eine angenehme, sondern auch eine hoch praktische Ergänzung von Fluren und Eingangshallen von Wohn- wie öffentlichen Gebäuden.

Der Designheizkörper ist für Zweirohrheizsysteme mit Zwangsumlauf des Wärmeträgers bestimmt, die Heizprofile sind senkrecht orientiert und ein Bestandteil der Heizfläche ist der Spiegel (220x1800mm), der auf einer Unterlage aus verzinktem Blech aufgeklebt ist. Der Anschluss an das Heizsystem ist seitlich von oben nach unten mit einem konstanten Anschlussabstand von 1750 mm (Kennzeichnungsbeispiel K10R).

Der Designheizkörper ist mit 4 Seitenausführungen mit einem Innengewinde G ½, einem Entlüftungsventil und einem Blindstopfen mit einem Gewinde G ½ ausgestattet. Der Designheizkörper wird als Typ 10 und 20 mit Seitenabdeckungen geliefert.

Mehr: www.korado.de/designheizkorper