KORADO: DESIGNHEIZKÖRPER KORATHERM

Die Designheizkörper KORATHERM sind für all jene bestimmt, die eine effektive Verbindung von Design und Leistung suchen. Niedrige oder schmale Bereiche für die Anbringung eines Heizkörpers sind heutzutage kein Hindernis mehr. Die Designreihe KORATHERM hat auch atypische Bereiche eines Hauses oder einer Wohnung im Blick. So können sie zu einer idealen Ergänzung für Flure, Eingangshallen und moderne Interieurs werden. Vertikal oder horizontal ausgerichtete Profile finden Sie in folgenden Modellen:

KORATHERM VERTICAL

KORATHERM HORIZONTAL

KORATHERM AQUAPANEL

Diese Heizkörper bieten auch für die anspruchsvollsten Kunden einen hohen Standard. Nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine praktische Nutzung bietet dann die Ausführung mit Spiegel, der KORATHERM REFLEX. Das perfekte Design finden Sie bei KORADO auch dank einer breiten Palette an Farbausführungen.

Beheizen von Wohnhäusern und Bürogebäuden mit höheren Anforderungen an Design, perfekt für Vorzimmer, Eingangshallen und moderne Inneneinrichtungen

breites Sortiment von Modellen und Typen mit vertikal orientierten Heizprofilen

variabler Anschluss an das Heizsystem mit einem höchst zulässigen Wasserüberdruck von 4 bar

erfüllt auch die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden

zur Verfügung auch in der Kombination mit einem Spiegel, durch den der Heizkörper nicht nur ästhetisch, sondern auch praktisch eine Ergänzung für jede moderne Inneneinrichtung wird

Ausführung VERTIKAL – KORATHERM VERTIKAL

Designheizkörper mit senkrecht orientierten Profilen und mit seitlichem Anschluss oder mit unterem Mittenanschluss.

Der Designheizkörper KORATHERM VERTIKAL stellt ein modernes Design in Verbindung mit einer effektiven Methode des Wärmeaustausches im beheizten Raum dar. Seine Frontfläche betont die Strahlungswärme und ruft somit das Gefühl der thermischen Behaglichkeit hervor. Der Designheizkörper ist für Zweirohrheizsysteme mit Zwangsumlauf des Wärmeträgers bestimmt, die Heizprofile sind senkrecht orientiert, der Anschluss an das Heizsystem ist seitlich von oben nach unten oder mit unterem Mittenanschluss.

KORATHERM REFLEX

Designheizkörper mit senkrecht orientierten Profilen, mit seitlichem Anschluss oder mit unterem Mittenanschluss und mit Spiegel.

Der Designheizkörper KORATHERM REFLEX stellt ein modernes Design in Verbindung mit einer effektiven Methode des Wärmeaustausches im beheizten Raum dar. Seine Frontfläche betont die Strahlungswärme und ruft somit das Gefühl der thermischen Behaglichkeit hervor.

Dank seiner Konstruktionslösung ist er nicht nur eine angenehme, sondern auch eine hoch praktische Ergänzung von Fluren und Eingangshallen von Wohn- wie öffentlichen Gebäuden.

Der Designheizkörper ist für Zweirohrheizsysteme mit Zwangsumlauf des Wärmeträgers bestimmt, die Heizprofile sind senkrecht orientiert und ein Bestandteil der Heizfläche ist der Spiegel (220x1800mm), der auf einer Unterlage aus verzinktem Blech aufgeklebt ist. Der Anschluss an das Heizsystem ist seitlich von rechts oder vor links mit einem konstanten Anschlussabstand von 1750 mm (Kennzeichnungsbeispiel K10R).

Mehr: www.korado.de/produkte/koratherm.html