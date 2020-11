KORATHERM AQUAPANEL ist ein Designheizkörper mit horizontal orientierten Heizprofilen. Es wird in der einreihigen (K10A) oder zweireihigen (K20A) Ausführung produziert. Seine Konstruktion ermöglicht vorzüglich den unteren Mittelanschluss an das Heizsystem mit Zwangsumlauf. Alternativ kann auch der untere oder diagonale Seitenanschluss verwendet werden. Als Heizelemente werden geschlossene Stahlprofile mit Rechteckquerschnitt von 70x11 mm verwendet, die Verteilungs- und Sammelprofile haben Ovalquerschnitt von 50x30 mm. Ein Bestandteil der Lieferung ist auch die spezielle Konsole, die eine sichere Befestigung des Heizkörpers an die Wand ermöglicht.

www.korado.de/produkte/koratherm/koratherm-aquapanel.html



Alle Designheizkörper KORATHERM AQUAPANEL, die an ein Warmwasserheizsystem angeschlossen sind, können mit einem elektrischen Heizstab ohne integrierten Temperaturregler Z-KT7-XXXX-10 oder mit integriertem Temperaturregler Z-KT7R-XXXX-XY ergänzt werden. Dadurch entsteht ein Rohrheizkörper für ein kombiniertes Heizen (Warmwasser – Strom) und er kann jederzeit unabhängig vom Betrieb des Heizsystems genutzt werden.



Diese elektrischen Heizstäbe werden in der Grundversion mit einem Zuleitungskabel in eine Installationsdose an die feste Stromverteilung angeschlossen. Im Fall eines elektrischen Heizstabs ohne integrierten Temperaturregler kann ein angepasstes Zuleitungskabel für den Anschluss an eine Netzsteckdose verwendet werden. In diesem Fall ist jedoch Zubehör in Abhängigkeit vom gewünschten Bedienkomfort und der Wirtschaftlichkeit des Betriebs sowie seine Montage an das Zuleitungskabel notwendig.

www.korado.de/produkte/koratherm/allgemeine-daten/kombinierte-heizung-koratherm-aquapanel.html