Pressemeldung

KORATHERM Designheizkörper sind für alle gedacht, die eine effektive Kombination aus Design und Leistung suchen. Niedrige oder enge Platzverhältnisse für die Heizkörperplatzierung sind derzeit kein Hindernis. Die Designlinie KORATHERM denkt auch an atypische Räume in Haus oder Wohnung. Sie können so zu einer idealen Ergänzung für Flure, Eingangshallen und moderne Innenräume werden. Vertikal oder horizontal ausgerichtete Profile finden Sie in den Modellen:

KORATHERM VERTIKAL

KORATHERM HORIZONTAL

KORATHERM-AQUAPANEL

Alle Typen bringen einen hohen Standard für selbst die anspruchsvollsten Kunden.

Das KORATHERM REFLEX Spiegeldesign bietet nicht nur ästhetischen, sondern auch praktischen Nutzen.

Auch bei KORADO sorgen wir dank einer großen Farbauswahl für ein perfektes Design.

KORATHERM - VERTIKAL, VERTIKAL-M

Designheizkörper mit Seitenanschluss von oben nach unten oder mit dem Anschluss unten in der Mitte, senkrecht orientieren Heizprofile.

KORATHERM - AQUAPANEL

Designheizkörper mit horizontal orientierten flachen Heizprofilen.

KORATHERM – HORIZONTAL, HORIZONTAL-K, HORIZONTAL-M, HORIZONTAL-VKM

Designheizkörper mit unterem Anschluss von unten nach unten oder mit dem Anschluss unten in der Mitte, waagerecht orientierte Heizprofile.

KORATHERM REFLEX

Designheizkörper mit senkrecht orientierten Profilen, mit seitlichem Anschluss oder mit unterem Mittenanschluss und mit Spiegel.

Mehr: www.korado.de/produkte/koratherm.html