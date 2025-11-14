KORADO, A.G. stellt Ihnen eine kompakte Kollektion von Badheizkörper dar. Dank modernen Technologien erreichen unsere Badheizkörper KORALUX die höchste Qualität und hohe Heizleistungen. Das breite Sortiment der Badheizkörper KORALUX besteht aus sechs Produktreihen, die finanziell erschwinglich sind und die hohen Ansprüche aller Zielgruppen abdecken. Die Vorteile und Eigenschaften der einzelnen Reihen sind auf der Basis der langjährigen Erfahrungen den Forderungen der Kunden angepasst. Die Bezeichnungen der produktreihen – MAX, COMFORT, CLASSIC, STANDARD, EXCLUSIVE, NEO, AQUAPANEL sagen selbst, worin der Vorteil von ihnen besteht.

Ausführung LINEAR

Badheizkörper in der Ausführung LINEAR mit geraden Profilen, mit unterem Anschluss oder mit modernem Mittelanschluss

KORALUX LINEAR - MAX, MAX-M, COMFORT, COMFORT-M, EXCLUSIVE-M, CLASSIC, CLASSIC-M, STANDARD

KORALUX NEO - Seitlich offener Badheizkörper

Ausführung RONDO

Badheizkörper in der Ausführung RONDO mit gebogenen Profilen, mit unterem Anschluss oder mit modernen Mittelanschluss

KORALUX RONDO - MAX, MAX-M, COMFORT, COMFORT-M, EXCLUSIVE-M, CLASSIC, CLASSIC-M

Ausführung CHROM

Verchromte Badheizkörper mit modernem Mittenanschluss

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE-M, KORALUX RONDO EXCLUSIVE-M

Rein elektrische Ausführung KORALUX

Badheizkörper in der Ausführung LINEAR oder RONDO, ausgestattet als elektrischer Badheizkörper mit Temperaturbegrenzung und gefüllt mit Frostschutzmittel

KORALUX LINEAR – MAX-ER, CLASSIC-ER, COMFORT-ER, MAX-E, CLASSIC-E, COMFORT-E

KORALUX RONDO - MAX-ER, CLASSIC-ER, COMFORT-ER, MAX-E, CLASSIC-E, COMFORT-E

KORALUX NEO – E, -ER

AQUAPANEL

Designheizkörper mit horizontal orientierten flachen Heizprofilen.

Auch in Elektroausführung - E, -ER

Mehr: www.korado.de/badheizkorper