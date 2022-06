KORADO Badheizkörper für Neubau und Renovierung

Auf dem Markt finden Sie heute Badheizkörper in vielen Farben und Formen, sodass Sie sie leicht mit dem Rest des Raums abstimmen können. Darüber hinaus sind KORADO Badheizkörper neben Kombi- und Warmwasserbetrieb auch als reine Elektroheizkörper erhältlich.

Außerdem bietet KORADO für alle KORALUX Badheizkörper auch eine Variante der originellen und praktischen Raumaufhängung an. Bad HK sind heute in zahlreichen technischen und gestalterischen Modifikationen erhältlich. Sie können aus vielen Arten und Größen wählen, die die resultierende Wärmeleistung beeinflussen. Die KORADO Badheizkörper haben eine Standardgarantie von 5 Jahren.

Eine Neuheit im Segment der von KORADO hergestellten Badheizkörper ist das Modell KORALUX NEO. Es handelt sich um einen Designheizkörper mit nur einseitigem Anschluss. Somit kann dieser Badheizkörper je nach Bedarf mit Anschluss rechts oder links montiert werden. Es wird Leistungen bieten, die mit dem Standardsortiment von KORALUX vergleichbar sind, und Sie können sich auf eine Lackierung in mehr als 200 RAL-Tönen freuen, inkl. neu mattschwarz. Neben der Warmwasservariante ist es auch als Elektroheizung erhältlich.

KORALUX Badheizkörper können Sie nicht nur an ein klassisches Heizsystem anschließen, sondern werden auch als separate rein elektrische Heizkörper hergestellt. Sie können sie also auch verwenden, wenn Sie nicht in die Heizungsanlage eingreifen wollen. Beim Umbau werden Sie den Vorteil des Elektroanschlusses schätzen, Sie brauchen ohne bauliche Veränderungen nur noch den Heizkörper anzuschließen.

Die meisten KORALUX-Modelle können dank Heizstabs für Elektroheizung mit und ohne Temperaturregler auch für kombinierte Heizungen (Warmwasser - Strom) verwendet werden. Durch die Unabhängigkeit des Heizstabbetriebs vom Betrieb der Heizungsanlage ist die Kombiheizung eine ideale Möglichkeit zum Nachheizen außerhalb der Heizperiode. Alle KORALUX Heizkörper haben nicht nur eine Befestigung an der Wand, sondern auch eine Befestigung im Raum. So erhalten Sie eine praktische Trennwand, die beispielsweise den Toilettenraum optisch abtrennt.

Aber Sie müssen nicht nur bei klassischen Badheizkörpern bleiben. Die moderne und klare Linienführung des KORATHERM AQUAPANEL Designheizkörpers ist nicht zu extravagant und passt daher in jedes Badezimmer. Die geraden, geometrisch präzise angeordneten Profile dieses Heizkörpers wirken luxuriös und unaufdringlich. Dieses Designmodell gibt es auch in der Kombiversion, sodass Sie außerhalb der Heizsaison, wenn Sie im Sommer die Heizung abgeschaltet haben, nur mit einer Elektroheizung heizen können. Neben Kombi- und Warmwasserbetrieb ist KORATHERM AQUAPANEL auch als reiner Elektroheizkörper erhältlich.

Mehr: www.korado.de/badheizkorper

www.korado.de/koratherm-aquapanel