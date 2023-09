Wenn Sie auf der Suche nach einem Heizkörper zur Beheizung eines Badezimmers, einer Toilette oder eines Hauswirtschaftsraums sind, werfen Sie einen Blick auf die KORALUX-Serie des Herstellers KORADO. Sie produzieren seit mehr als 50 Jahren Heizkörper und die Qualität ihrer Produkte wurde bereits von Zehntausenden Kunden auf der ganzen Welt getestet.

Der Badheizkörper ist bereits eine Art Klassiker innerhalb der Heizungsanlage, für die sich die meisten Bauherren für ihr Haus oder ihre Wohnung entscheiden. Auch wenn das Objekt selbst nicht über eine Warmwasserheizung verfügt, können Sie mit einer elektrischen Variante dieses Aufbaus rechnen. Selbstverständlich ist es für Warmwasser-Zentralheizungsanlagen mit Zwangs- und Schwerkraftzirkulation geeignet. Ein Klassiker in Form eines linearen oder runden Heizkörpers ist eine praktische Wahl und erfüllt immer das, was von ihm erwartet wird. Konkret können Sie zwischen der geraden Variante KORALUX LINEAR, der gebogenen Variante KORALUX RONDO oder der einseitigen Variante KORALUX NEO wählen. Natürlich handelt es sich dabei nur um Modellreihen, es stehen noch viele weitere Einzeltypen zur Auswahl, in unterschiedlichen Abmessungen mit einem breiten Leistungsspektrum.

KORALUX-Badheizkörper können nicht nur an ein klassisches Heizsystem, sondern auch als separate Elektrokörper mit Direktheizung angeschlossen werden. In diesem Fall ist kein Eingriff in die Heizungsanlage erforderlich, der Heizkörper wird lediglich an den Strom angeschlossen. Direktheizkörper sind hermetisch verschlossen und werkseitig mit Frostschutzmittel gefüllt, das für Außenbedingungen bis -10 °C verdünnt ist. Nach dem Kauf muss man es nur noch installieren und an den Strom anschließen.

Somit besteht die Möglichkeit der „Kombinationsheizung“, bei der außerhalb der Hauptheizperiode nur bei Bedarf mit Strom geheizt wird. Alle KORALUX Badheizkörper können mit einem elektrischen Heizstab mit oder ohne integrierten Temperaturregler ergänzt werden.

Wenn Sie sich neben der technischen Seite auch mit Design beschäftigen, werfen Sie einen Blick auf KORALUX NEO. Es handelt sich um einen seitlich offenen Designheizkörper, der je nach Bedarf rechts oder links angeschlossen und montiert werden kann. Es bietet vergleichbare Leistungen wie die Standard-KORALUX-Serie sowie eine Lackierung in fast 200 RAL-Farbtönen inkl. ungewöhnliches Schwarz matt. Auch Originalzubehör in Form von Handtuchtrocknern und Handtuchhaltern aus der KORALUX-Serie kann mit dieser Neuheit verwendet werden.

