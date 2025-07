Wie lassen sich Badezimmer heute so gestalten, dass sie sowohl den normativen Anforderungen entsprechen als auch den individuellen Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer gerecht werden – unabhängig davon, ob es sich um Neubau oder Sanierung handelt?

Antworten auf diese und weitere Fragen bietet ein gemeinsames Fachseminar von NORMBAU GmbH, Sopro Bauchemie GmbH und JUNG PUMPEN GmbH. Die kostenfreie Veranstaltung findet am 20.08.2025 im Sopro Campus in Wiesbaden (Mainz-Kastel) statt. Sie richtet sich an Architektinnen und Architekten, Planende, Fachunternehmen sowie interessierte Personen, die sich mit den Anforderungen an altersgerechte und barrierefreie Badgestaltung befassen.

Das Seminar wurde als Fortbildungsmaßnahme bei der zuständigen Architektenkammer angemeldet.

Thematische Schwerpunkte der Veranstaltung:

NORMBAU GmbH (Referent: Dirk Dietz-Jürgens)

Grundlagen des barrierefreien Bauens

Unterschiede zwischen Mindeststandard und tatsächlicher Nutzbarkeit laut DIN 18040

Mehrwerte und Komfortsteigerung durch barrierefreie Badgestaltung

Sinngemäße Alternativen zur DIN 18040 bei Sanierungsmaßnahmen

Sopro Bauchemie GmbH (Referent: Hendrik Maletzki)

Sanieren, Renovieren und Modernisieren im Bad gemäß DIN 18534

Technische Lösungen wie Leichtausgleich, Dichtdübel und die Anarbeitung an Ablauftechnik

Schnittstellen zu barrierefreier Ausstattung und Hilfsmitteln

JUNG PUMPEN GmbH (Referent: Marco Koch)

Barrierefreie Duschen in der Sanierung: Herausforderungen und Lösungen

Abgrenzung zwischen Bodenablaufpumpe und Hebeanlage

Grundlagen des Rückstauschutzes

Termin: 20.08.2025

Ablauf:

12.00 Uhr Eintreffen und Mittagessen

12.30 Uhr Begrüßung

12.45 Uhr Seminarblock 1

13.45 Uhr Seminarblock 2

14.45 Uhr Pause

15.00 Uhr Seminarblock 3

15.30 Uhr Seminarblock 4

16.00 Uhr Seminarblock 5

17.00 Uhr Ausklang + Austausch

Ort: Sopro Campus, Georg-Beatzel-Straße 5, 55252 Wiesbaden (Mainz-Kastel)

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung HIER

Mit diesem Kooperationsseminar bieten die drei Partnerunternehmen fundierte, praxisorientierte Inhalte und Lösungsansätze für eine zukunftsfähige Badplanung – mit Blick auf Barrierefreiheit, normgerechte Abdichtung und technischer Ausstattung.