Kooperationsseminar NORMBAU GmbH x Sopro Bauchemie GmbH x Jung Pumpen GmbH
Möglichkeiten bei der Renovierung oder beim Neubau
Wie gestaltet man heute Bäder, die den normativen Anforderungen und den Wünschen der nutzenden Personen entspricht, egal ob im Altbau oder Neubau?
Von den sanitären Ausstattungen über Barrierefreiheit (Schallschutz) und Abdichtung bis hin zur optimalen Oberfläche – alles muss genau beachtet und berücksichtigt werden.
In diesem Seminar erfahren Sie mehr über Aspekte einer zukunftsorientierten und altersgerechten Badgestaltung.
Diese Kooperationsveranstaltung wird von Normbau GmbH, Jung Pumpen und Sopro durchgeführt und gibt Ihnen Antworten auf zukunftsorientierte und altersgerechte Badezimmer. Hier werden unter anderem die Grundlagen des barrierefreien Bauens, Probleme und Lösungen und die hierzu entsprechende DIN 18534 aufgezeigt.
Lernen Sie direkt von den Experten.
Dieses Seminar wurde als Fortbildungsmaßnahme bei der zuständigen Architektenkammer angemeldet - (Hessen 5 Fortbildungspunkte; Niedersachsen 6 Unterrichtsstunden; Nordrhein-Westfalen 3 Fortbildungspunkte; Rheinland-Pfalz 5 Unterrichtsstunden).
Die Teilnahme an diesem Seminar ist kostenlos.
Kosten für Anreise und Parkgebühren werden nicht erstattet.
Seminarinhalte
ZEITPLAN
12:00 Uhr Eintreffen und Mittagessen
12.30 Uhr Begrüßung
12.45 Uhr Seminarblock 1
13.45 Uhr Seminarblock 2
14.45 Uhr Pause
15.00 Uhr Seminarblock 3
15.30 Uhr Seminarblock 4
16.00 Uhr Seminarblock 5
17.00 Uhr Ausklang + Austausch
NORMBAU
- Grundlagen des barrierefreien Bauens
- Unterschiede zwischen Mindeststandard und eingeschränkter Nutzbarkeit mit dem Rollstuhl in der DIN 18040
- Mehrwerte und Komfortsteigerung durch barrierefreie Badgestaltung
- Sinngemäße Alternativen zur DIN 18040 in Sanierungsfall eines Bades
- Referent: Dirk Dietz-Jürgens, NORMBAU GmbH
Sopro Bauchemie
- Sanieren, Renovieren und Modernisieren im Badezimmer nach DIN 18534
- Leichtausgleich an Ablauf anarbeiten, Dichtdübel (in Kombination mit Hilfsmitteln)
- Abdichtung an Ablauf von Jung Pumpen anarbeiten
- Referent: Hendrik Maletzki, Sopro Bauchemie GmbH
JUNG PUMPEN
- Barrierefreie Duschen in der Sanierung - Herausforderungen und Lösungsansätze
- Abgrenzung Bodenablaufpumpe vs. Hebeanlage
- Grundlagen Rückstauschutz
- Referent: Marco Koch, JUNG PUMPEN GmbH
Praktische Vorführung: Stefan Schmidt, Sopro Bauchemie GmbH
