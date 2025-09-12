Zukunftsorientierte und altersgerechte Badezimmer - mit Fortbildungspunkten

Möglichkeiten bei der Renovierung oder beim Neubau

Wie gestaltet man heute Bäder, die den normativen Anforderungen und den Wünschen der nutzenden Personen entspricht, egal ob im Altbau oder Neubau?



Von den sanitären Ausstattungen über Barrierefreiheit (Schallschutz) und Abdichtung bis hin zur optimalen Oberfläche – alles muss genau beachtet und berücksichtigt werden.



In diesem Seminar erfahren Sie mehr über Aspekte einer zukunftsorientierten und altersgerechten Badgestaltung.

Diese Kooperationsveranstaltung wird von Normbau GmbH, Jung Pumpen und Sopro durchgeführt und gibt Ihnen Antworten auf zukunftsorientierte und altersgerechte Badezimmer. Hier werden unter anderem die Grundlagen des barrierefreien Bauens, Probleme und Lösungen und die hierzu entsprechende DIN 18534 aufgezeigt.

Lernen Sie direkt von den Experten.

Dieses Seminar wurde als Fortbildungsmaßnahme bei der zuständigen Architektenkammer angemeldet - (Hessen 5 Fortbildungspunkte; Niedersachsen 6 Unterrichtsstunden; Nordrhein-Westfalen 3 Fortbildungspunkte; Rheinland-Pfalz 5 Unterrichtsstunden).

Die Teilnahme an diesem Seminar ist kostenlos.

Kosten für Anreise und Parkgebühren werden nicht erstattet.

Seminarinhalte

ZEITPLAN

12:00 Uhr Eintreffen und Mittagessen

12.30 Uhr Begrüßung

12.45 Uhr Seminarblock 1

13.45 Uhr Seminarblock 2

14.45 Uhr Pause

15.00 Uhr Seminarblock 3

15.30 Uhr Seminarblock 4

16.00 Uhr Seminarblock 5

17.00 Uhr Ausklang + Austausch

NORMBAU

Grundlagen des barrierefreien Bauens

Unterschiede zwischen Mindeststandard und eingeschränkter Nutzbarkeit mit dem Rollstuhl in der DIN 18040

Mehrwerte und Komfortsteigerung durch barrierefreie Badgestaltung

Sinngemäße Alternativen zur DIN 18040 in Sanierungsfall eines Bades

Referent: Dirk Dietz-Jürgens, NORMBAU GmbH

Sopro Bauchemie

Sanieren, Renovieren und Modernisieren im Badezimmer nach DIN 18534

Leichtausgleich an Ablauf anarbeiten, Dichtdübel (in Kombination mit Hilfsmitteln)

Abdichtung an Ablauf von Jung Pumpen anarbeiten

Referent: Hendrik Maletzki, Sopro Bauchemie GmbH

JUNG PUMPEN

Barrierefreie Duschen in der Sanierung - Herausforderungen und Lösungsansätze

Abgrenzung Bodenablaufpumpe vs. Hebeanlage

Grundlagen Rückstauschutz

Referent: Marco Koch, JUNG PUMPEN GmbH

Praktische Vorführung: Stefan Schmidt, Sopro Bauchemie GmbH

