Mit dem SControl Regler lassen sich Funktionen und Einsatz der SolarVenti® Warmluftkollektoren in Abhängigkeit der Temperatur, Feuchte und der Zeit steuern und individuell anpassen. Damit kann der Verbraucher selber entscheiden, ob sein solares Lüftungssystem mehr zur Erwärmung, zur Entfeuchtung (z.B. im Keller), zur kontrollierten und stetigen Lüftung oder gar zur Kühlung (Tag- und Nachtkühlung) dienen soll.

Durch die Messung von relativer Feuchte und Temperatur berechnet der SControl auch den Taupunkt Innen und Außen und kann so den Lüftungs­betrieb bei zu hoher Außen-Feuchtigkeit unterbrechen. Dank dieser Einstellungen lassen sich die Funktionen des SolarVenti® also bequem und schnell an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anpassen.

Die einstellbare Lüfterdrehzahl und verschiedene Sicherheitsfunktionen wie die Frostschutzsperre ermöglichen zudem eine Anpassung an unterschiedliche Raumgrößen und -nutzung.

Einfache und Intuitive Bedienung für den Kunden

Die innovative Bedienung über das Einstellrad „Lightwheel“ und die vier weiteren Tasten ermöglichen eine unkomplizierte Handhabung. Von dem Vollgrafik-Display mit Betriebskontrolle-LED lassen sich alle wichtigen Angaben einfach und gut erkennbar ablesen. Ein Inbetriebnahme Assistent hilft dem Kunden dabei, den SControl in nur 3 Schritten einzurichten, wobei aus 5 vorkonfigurierten Lüftungssystemen auszuwählen ist.

Geringster Verbrauch durch Hybridbetrieb und Internet ready

Das im SolarVenti® integrierte Solarmodul wird zusammen mit einem 12 Volt Netzteil am SControl angeschlossen. Dank der stromsparenden Hybridsteuerung liefert das Netzteil nur den Strom, der nicht vom Sonnenlicht erzeugt werden kann. So werden nur wenige kWh Strom pro Jahr benötigt.

Dank seiner V-Bus Schnittstelle kann der SControl außerdem mit weiterem Zubehör (Kommunikationsmodul) über das Internet visualisiert werden.

Die SControl Highlights auf einen Blick:

Kollektor-Starttemperatur

Feuchteabhängige Lüftung und Raumtemperaturkontrolle

Nachtkühlung und Taupunktsperre

Timer- und Intervallbetrieb

Frostschutz Lüftersperre

Stromsparender Hybridbetrieb

Datenlogging sowie Internet ready

Inbetriebnahme-Assistent und 5 vorkonfigurierte Systeme

Weitere Informationen sowie eine ausführliche Broschüre zum Download finden Sie auf unserer Internetseite unter solarventi.de/scontrol/. Gerne beantworten wir Ihre Fragen aber auch persönlich unter 04182 / 293799!