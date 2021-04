Im letzten Jahr hat GROHE umfangreiche Maßnahmen zur Unterstützung des Handwerks angekündigt und dafür unter anderem das „MEISTERWERKER“-Programm sowie die GROHE Digitalwerkstatt etabliert. In einer digitalen Pressekonferenz zum Start von GROHE X präsentierte Alexander Zeeh, Leader, Central Europe, LIXIL EMENA & Managing Director, GROHE Deutschland Vertriebs GmbH, nun weitere Maßnahmen auf dem Weg zu einer neuen Partnerschaft auf Augenhöhe.

Erste Maßnahmen erfolgreich umgesetzt

Als vom ZVSHK ausgezeichneter „Qualifizierter Hersteller“ wird GROHE mit den Innungen, Fachverbänden und Verbundgruppen gemeinsame Maßnahmen zur optimierten Marktbearbeitung umsetzen. Hierzu zählt auch die Premiumpartnerschaft im Rahmen der ZVSHK SHK-Nachwuchskampagne „Zeit zu starten“. In engem Austausch sollen so echte Mehrwerte für das Handwerk entstehen.

Darüber hinaus bietet die Premium-Marke GROHE im Zuge ihrer neuen Marktstrategie exklusive Professional Produkte an, die nur für den Fachhandel und das Fachhandwerk verfügbar sind - erkennbar am neuen Verpackungsdesign in Blau mit „GROHE Professional“- Logo. Die neue „All-in-One-Box“ des Grohtherm SmartControl Duschsystems enthält beispielsweise neben dem Duschsystem auch den Einbaukörper Rapido SmartBox, den Wandanschlussbogen, ein komplettes Fertigmontageset, Kopf- und Handbrause und den Brauseschlauch. Auf der Box selbst findet der Installateur zudem die Strich- und Maßzeichnungen und spart so viel Zeit bei der Vorbereitung und auf der Baustelle. Mit

Informationen zur Ersatzteilverfügbarkeit und zur Produktgarantie gibt GROHE dem Handwerker zusätzliche Sicherheit. „Es hat sich gezeigt, dass der ,one-size-fits-all‘-Ansatz nicht mehr zeitgemäß ist. Das exklusive Professional Produkt-Portfolio bietet unseren Partnern die Möglichkeit, sich im Markt zu differenzieren“, so Alexander Zeeh. „Das Professional Portfolio und die Service-Leistungen werden wir weiter ausbauen, um den dreistufigen Vertriebsweg zu stärken.“

MEISTERWERKER-Programm und GROHE Digitalwerkstatt

Das im letzten Herbst vorgestellte „MEISTERWERKER“-Programm ist erfolgreich angelaufen und wird den Rahmen der GROHE Aktivitäten im B2B-Bereich für die kommenden Jahre bestimmen. Der Sanitärhersteller unterstützt das Fachhandwerk zum einen mit gezielten Aktionen zum Abverkauf: So wurde im Rahmen der Kampagne „Duschvergnügen“, die im Januar unter anderem durch einen TV-Spot unterstützt wurde, erstmals eine Cashback­Promotion für Installateure initiiert. Im nächsten Schritt wird GROHE zudem echten Meisterwerkern eine Bühne geben: In Form von Wettbewerben wie „Zeig uns dein Meisterwerk“ oder „Nominiert euren Meisterwerker“ haben Fachpartner die Möglichkeit, ihre schönsten Projekte vorzustellen oder einen Kollegen für seine außergewöhnliche Leistung zu nominieren. Die jeweiligen Gewinnerfotos und -geschichten werden in den B2B Fachmedien und auf den reichweitenstarken digitalen GROHE Kanälen geteilt.

Auch die GROHE Digitalwerkstatt mit kurzen, handwerksnahen Formaten wie „Frag den Meisterwerker“, „Meistertipps“ und „Brötchen und Bildung“ ist erfolgreich gestartet. „Erste Rückmeldungen unserer Fachpartner zeigen, dass es großen Bedarf an informativen Inhalten gibt, die sich flexibel abrufen lassen. So kann der Installateur seine knappe Zeit optimal nutzen“, erklärt Alexander Zeeh.

GROHE X

Mit GROHE X geht die Marke nun noch einen Schritt weiter und startet eine neue digitale Plattform voller multimedialer Inhalte - perfekt zugeschnitten auf die unterschiedlichen Anforderungen der Zielgruppen. Neben aktuellen Trends, 360 Grad Lebenswelten, Montagetipps und spannenden Informationen zu den GROHE Nachhaltigkeitsinitiativen, werden hier auch Neuprodukte vorgestellt. Ein Beispiel ist die neu aufgelegte Eurosmart-Linie für das Bad und die Küche. In der vierten Generation überzeugt der Bestseller durch ein optimiertes Design und dank mehrerer Neuheiten durch eine einzigartige Sortimentstiefe.

Darüber hinaus ermöglicht die Plattform eine völlig neue Art der Kommunikation. Kunden können direkt online mit den GROHE Experten in Kontakt treten und gezielt Unterstützung erhalten. „Unsere branchenweit einmalige und - das ist ganz wichtig - langfristig angelegte Plattform ist weit mehr als ein reiner Messe-Ersatz. Mit GROHE X werden wir die Marke GROHE in den kommenden Jahren digital stärker erlebbar machen und unsere Strategie der kunden- und zielgruppenorientierte Ansprache konsequent fortsetzen“, fasst Alexander Zeeh das Konzept zusammen.

Auf einem guten Weg

„Wir sind im letzten Jahr mit einer herausfordernden Situation gestartet. Ausgerechnet bei unseren wichtigsten Partnern ist es uns in der Vergangenheit nicht gelungen, unsere starke Marke erlebbar zu machen. Nun wollen und müssen wir das Vertrauen des Fachhandwerks zurückgewinnen. Einige Maßnahmen haben wir bereits umgesetzt, doch nachhaltige Veränderungen brauchen Zeit, gerade wenn es um Kundenbeziehungen geht“, betont Alexander Zeeh. „Daher arbeiten wir weiterhin intensiv daran, unser Versprechen ,GROHE ist ein verlässlicher Partner des Handwerks‘ zu erfüllen.“

Mehr Informationen auf www.grohe.de und auf www.grohe-x.de sowie www.grohe.de/meisterwerker/ und www.grohe.de/digitalwerkstatt.