Wenn Gebäude nach mehreren Wochen oder Monaten eingeschränkter Nutzung oder vollständiger Schließung wieder in Betrieb genommen werden, besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Trinkwasserinstallationen mikrobiologisch kontaminiert sind, zum Beispiel mit Legionellen.

Um ein eventuelles Nutzungsverbot zu vermeiden, muss umgehend Abhilfe geschaffen werden. Die endständigen Filter von CONTI+ sorgen im Handumdrehen wieder für sicheres und keimfreies Trinkwasser.

Es handelt sich dabei um eine temporäre Sofortmaßnahme, mit deren Hilfe die Nutzung des Trinkwassers vorübergehend sichergestellt werden kann, während eine mikrobiologische Sanierung der gesamten Trinkwasseranlage vorbereitet wird. Im Falle einer mikrobiologischen Kontamination müssen alle Entnahmestellen mit endständigen Filtern ausgestattet werden. Die endständigen Filter montiert man unmittelbar an den jeweiligen Entnahmestellen: an Duschköpfen, Badewannenbrausen, Waschtisch- und Küchenarmaturen. „Endständig“ bedeutet dabei, dass es keine weiteren technischen Bauteile zwischen Filter und Nutzung des Trinkwassers gibt. Dank dieser Akutmaßnahme ist die bedenkenlose und uneingeschränkte Nutzung des Trinkwassers sofort nach der Installation der endständigen Filter möglich – sogar im medizinischen Bereich und bei der Pflege und Versorgung immungeschwächter Personen.

Die endständigen Filter von CONTI+ zeichnen sich durch ihre schnelle und einfache Montage sowie ihre Robustheit und Funktionssicherheit aus. Mit einem Rückhalt von 99,99999 Prozent entfernen die Filter Pseudomonaden, Legionellen und andere Keime äußerst zuverlässig aus dem Wasser.

Hier erhalten Sie weitere Informationen.