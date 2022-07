Dort etablieren herotec und EHC ein Kompetenzzentrum für wassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen. Diese werden jetzt unter optimalen Bedingungen entwickelt, produziert und ausgeliefert.

Bereits Anfang 2021 erwarb herotec den Produzenten EHC. Der Spezialist für elektrische Dünnbettheizmatten verlagerte seine Wirkungsstätte von Oberhausen nach Ahlen. Ein schlagfertiges Team aus zwölf erfahrenen und neuen Mitarbeitern stellt sich hier den wachsenden Ansprüchen des Marktes. Der Umzug komplettiert und verbindet die Kompetenzen beider Unternehmen.

„Mit etwas Wehmut schauen wir zurück auf die schöne Zeit, die wir in Oberhausen erlebt haben“, erzählt Michael De Bortoli, Geschäftsführer von EHC. „Die Anbindung an die Infrastruktur der herotec GmbH bietet jetzt die optimalen Bedingungen, um uns in einem wachsenden Markt auf unsere Kernkompetenzen zu konzentrieren. So können wir unsere Kunden mit zukunftsorientierten Produkten versorgen.“

Am 1. Juli war der erste gemeinsame Arbeitstag. Er läutete den Anfang einer neuen Ära für ein umfangreiches Portfolio wassergeführter und elektrischer Fußbodenheizungen „Made in NRW“ ein – und neues Zuhause der gemeinsam entwickelten Flächenheizungsmatten tempusVOLT, tempusVOLT PRO und tempusVOLT OUT.

Weitere Informationen über die Unternehmen und umfangreichen Produktpaletten finden Sie unter www.herotec.de und www.ehconcepts.de.