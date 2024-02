Alle Facetten der Abgastechnik finden Fachleute und Interessierte bei der Raab-Gruppe, idealerweise im persönlichen Austausch während der Frühjahrsmessen. Die erste Messe ist die Progetto Fuoco vom 28.02. bis 02.03.2024, die internationale Messe für Biomasse-Heizsysteme in Verona, Halle 8, Stand A4.

Weitere wichtige Termine folgen im April, beginnend mit der Sachsenback in Dresden vom 13. bis 15.04.2024. Hier präsentiert NET, eine Marke der Raab-Gruppe, in Halle 1, Stand 1.257 insbesondere die Möglichkeiten zur Wärmerückgewinnung bei Bäckereien.

Der nächste Messeauftritt ist die Hagos Börse in Stuttgart vom 17. bis 19.04.2024. In Halle 2, Stand 2D02, können sich Kachelofenbauer über alle Aspekte moderner Abgastechnik informieren, vom passenden Schornstein über die Luftzuführung bis zu Feinstaub-Partikelabscheidern. In Nürnberg zeigt Raab zur ifh Intherm vom 23. bis 26.04.2024 alle wesentlichen Produkte aus seinem umfangreichen Portfolio. Der Treffpunkt ist Halle 4, Stand 4.107.

Vormerken: Bundesverbandstag des Schornsteinfegerhandwerks

Vom 25. bis 27.06.024 kommen die Schornsteinfeger in Hannover zu ihrem jährlichen Bundesverbandstag zusammen. Auch hier ist die Raab-Gruppe mit einem Messestand und kompetenten Ansprechpartnern vertreten.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter www.raab-gruppe.de zu finden.