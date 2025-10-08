In einem einstündigen Onlineseminar möchten wir Ihnen gerne die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO Software präsentieren.

Unsere Themen:

Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten

Projektverwaltung - Anpassung der Basiseinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen

Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter

Erstellung von Ausschreibungstexten - Erstellung von 3D-Zeichnungen

Erstellung eines Angebots

Für die Teilnahme an dem Onlineseminar benötigen Sie lediglich einen handelsüblichen Rechner mit Internetzugang und Ton. Nach erfolgter Anmeldung wird Ihnen der Zugang per E-Mail zugesandt.

Jetzt anmelden