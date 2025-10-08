08.10.2025  Pressemeldung Alle News von EXHAUSTO

EXHAUSTO Webinar - Kompaktgeräte auslegen mit EXselectPRO

Donnerstag, 16. Oktober 2025, 10:00 - 11:00 CEST

In einem einstündigen Onlineseminar möchten wir Ihnen gerne die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO Software präsentieren.

Unsere Themen:

  • Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten
  • Projektverwaltung - Anpassung der Basiseinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen
  • Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter
  • Erstellung von Ausschreibungstexten - Erstellung von 3D-Zeichnungen
  • Erstellung eines Angebots

Für die Teilnahme an dem Onlineseminar benötigen Sie lediglich einen handelsüblichen Rechner mit Internetzugang und Ton. Nach erfolgter Anmeldung wird Ihnen der Zugang per E-Mail zugesandt.

