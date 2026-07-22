22.07.2026  Pressemeldung Alle News von EXHAUSTO

EXHAUSTO Webinar: Kompaktgeräte auslegen mit EXselectPRO

Am Freitag, 24. Juli 2026, um 10:00 - 11:00 Uhr CEST

In einem einstündigen Onlineseminar möchten wir Ihnen gerne die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO Software präsentieren.

Unsere Themen:

  • Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten
  • Projektverwaltung
  • Anpassung der Basiseinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen
  • Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter
  • Erstellung von Ausschreibungstexten
  • Erstellung von 3D-Zeichnungen
  • Erstellung eines Angebots

Für die Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Internetzugang und Ton. Unterstützt werden die Browser Google Chrome und Microsoft Edge. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung per E-Mail versendet.

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EXHAUSTO GmbH
EXHAUSTO GmbH
Im Niedergarten 14
55124 Mainz
Deutschland
Telefon:  +49 6131 30431-0
www.exhausto.de
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KERMI Duschdesign GmbH

DESTATIS:

14.07.2026

Großhandelspreise im Juni 2026: +4,9 % gegenüber Juni 2025
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

10.07.2026

Baupreise für Wohngebäude im Mai 2026: +5,0 % gegenüber Mai 2025
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DESTATIS:

10.07.2026

Unternehmensinsolvenzen im April 2026: +7,1 % gegenüber April 2025
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Quelle: destatis.de

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