Nach dem Erfolg von i-soft PRO erweitert JUDO sein Sortiment an kompakten Wasserenthärtern. Inzwischen glänzt die SMART GENERATION K mit zahlreichen Produkthighlights und bietet weiches Wasser in Perfektion für jeden Haushalt in verschiedensten Variationen: ohne Härteschwankungen, mit individuellen WunschWasser-Szenen für maximalen Komfort, mit Connectivity-Modul zur weltweiten Steuerung oder mit Leckageschutz.

Alle Anlagen der SMART GENERATION K vereint ihre nutzerorientierte Funktionalität: Dank Connectivity-Modul lassen sie sich weltweit per App, Webbrowser und API steuern. So haben Benutzer sämtliche Anlagenfunktionen rund um die Uhr im Blick. Besonders ressourcenschonend: Trotz minimalem Energie- und Regeneriermittel-Verbrauch liefern die i-soft Modelle dank bewährter Paralleltechnologie 24/7 weiches WunschWasser in konstanter Qualität. Das intelligente Wassermanagement erkennt Härteschwankungen und gleicht diese selbstständig aus. Dabei wird der Wasserhärtegrad nicht geschätzt, sondern mit Hilfe des i-guard Sensors exakt gemessen. Die i-soft Modelle verfügen zudem über nutzenoptimierte, anpassbare WunschWasser-Szenen. Ob Blumen gießen, Duschen oder Wäsche waschen ­– die eine Wasserhärte für alle Anwendungen gibt es nicht.

Für mehr Sicherheit sorgen i-soft PRO L, i-soft PRO und i-soft K SAFE+ mit dem integrierten Leckageschutz mit Mikroleckageerkennung und automatischer Absperrung der Wasserleitung. Die optional erhältlichen Bodensensoren sorgen für zusätzliche Sicherheit, indem sie Nässe am Boden erkennen und daraufhin das Schließen des im Leckageschutz integrierten Wasserstopps auslösen. Das Safety-Modul sichert den Betrieb sowie die Leckageschutzfunktionalität bei einem Stromausfall über mehrere Stunden hinweg. Optional erhältlich: Der neue Funk-Bodensensor JUDO HOME GUARD kann ebenfalls zur Schadensbegrenzung beitragen, indem er auftretendes Wasser detektiert und die Nutzer rechtzeitig informiert. Neben einem akustischen Warnsignal macht sich der Bodensensor visuell über ein rundes Leuchtband bemerkbar. Ist er über WLAN mit einem JUDO Mikroleckageschutzsystem verknüpft, veranlasst er dieses zum Absperren der Wasserleitung und informiert die Nutzer über die JU-Control APP. Dank Akkubetrieb mit USB-C-Ladeanschluss ist ein lästiger Batteriewechsel mit JUDO HOME GUARD nicht notwendig.

Die SMART GENERATION K wird stetig mit Produkthighlights erweitert – und liefert ab sofort auch WunschWasser im Großformat. i-soft PRO L gewährleistet f­ür Gebäude und Mehrfamilienhäuser mit bis zu 10 Wohneinheiten den maximalen Komfort und alle Produktvorteile der i-soft PRO: Mit der vollautomatischen Enthärtungsanlage erhalten Benutzer nicht nur 24/7 weiches WunschWasser, sondern auch eine Lösung, bei der die intuitive Bedienung, die Funktionalität sowie das Design zu einer Einheit werden. Dank patentiertem i-salt Management arbeitet die Anlage besonders energie- und ressourcenschonend, zudem verfügt sie über ein integriertes Mikroleckageschutzsystem. Durch den Einsatz modernster Technik und digitaler Vernetzung erleichtert sie das Facility Management. Die Premiumqualität der Anlage spiegelt sich im modernen Design wider und macht aus der Neuheit einen wahren Blickfang. Denn i-soft PRO L und i-soft PRO punkten neben ihrem prämierten Design mit dem exklusiven MSID-Mega Status Indication Display. Bei Betreten des Raums reagiert der Wake-Up Sensor auf der Vorderseite der Anlage und schaltet automatisch das Display ein. Dieses zeigt intuitiv den Betriebsstatus, Warn- und Störmeldungen, einen Wasserdurchfluss sowie die aktuell gemessene Salzvorratshöhe an.

Das passende Modell für jeden Bedarf: Seit 2024 garantiert i-soft K 24/7 weiches WunschWasser ohne Härteschwankungen, inklusive Leckagewarnung. Wer eine kompakte Enthärtungsanlage sucht, ist mit SOFTwell KS bestens versorgt. Die Enthärtungsanlage im Einzelbetrieb stellt weiches Wasser mit rekordverdächtig kurzer Regenerationsdauer zur Verfügung. Eine attraktive Lösung zur Wasserenthärtung, wenn ein Mikroleckageschutzsystem bereits vorhanden ist. Sämtliche Anlagenfunktionen aller Ausführungen lassen sich einfach und bequem über die Tastatur steuern. Das LCD-Signal-Display zeigt bei i-soft K SAFE+, i-soft K, SOFTwell KP und SOFTwell KS über verschiedene Hintergrundfarben schon von weitem, in welchem Betriebszustand die Anlage gerade ist. Besonders flexibel bei begrenzten Raumverhältnissen: Durch die platzsparende Aufstellung mit nur 69 cm Höhe können die Anlagen i-soft K SAFE+, i-soft K, SOFTwell KP und SOFTwell KS sowohl unter der Arbeitsplatte als auch mit einer optionalen Wandkonsole an der Wand angebracht werden.