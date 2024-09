Extra schmale Abmessungen ermöglichen eine unsichtbare Installation in der Vorwand. Einen leisen und diskreten Betrieb gewährleistet die SFA Silence-Technologie. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Mit mehr als 60 Jahren technischer Kompetenz und Erfahrung bietet die SFA Deutschland Lösungen, die sowohl eine einfache Installation als auch eine zuverlässige Funktion sicherstellen. Kompakte Fäkalienhebeanlagen der SFA Marke Sanibroy bieten die flexible und einfache Möglichkeit zur Installation sanitärer Einrichtungen an nahezu jedem Ort im Haus, ohne die Notwendigkeit für umfangreiche Umbaumaßnahmen. Hebeanlagen von Sanibroy gehören zu den leisesten am Markt und setzen so Maßstäbe hinsichtlich des Wohlbefindens.

Die Installation der Kleinhebeanlagen von Sanibroy erfordert lediglich minimale bauliche Voraussetzungen: Dazu zählen ein Wasserzufluss, ein Abfluss mit geringem Rohrdurchmesser und eine Steckdose. Die Hebeanlagen erweisen sich als ideale Lösung, wenn Abwasserleitungen unterhalb der Rückstauebene verlaufen oder kein Abwasserfallrohr erreichbar ist. Für die Entsorgung von fäkalienhaltigen Abwässern eines kompletten Bades bietet Sanibroy unter anderem die nach DIN 12050-3 entwickelten Modelle Sanipack Pro UP und Sanipro XR UP an. Beide Anlagen leiten Schwarzwasser bis zu einer Höhe von fünf Metern und über eine Entfernung von bis zu 100 Metern zuverlässig ab.

Sanipack Pro UP für wandhängende WCs

Die Anlage Sanipack Pro UP wurde entwickelt, um Abwässer eines Badezimmers in Kombination mit einem wandhängenden WC zu entsorgen. Aufgrund ihrer kompakten Maße kann sie diskret in der Vorwand installiert werden. Die hohe Förderleistung sowie Langlebigkeit des Gerätes sind maßgeblich auf die bewährte SFA-Schneidwerktechnologie zurückzuführen. Der äußerst leise Betrieb von 47 dB(A) wird durch die SFA Silence-Technologie gewährleistet. Die Anlage verfügt über zwei Einlässe für Waschtisch und Dusche mit einem Durchmesser von 40 mm und einen Anschluss für ein WC mit einem Durchmesser von 100 mm. Für die Druckleitungen kann ein Durchmesser von 22, 28 oder 32 mm gewählt werden.

Die doppelte Revisionsöffnung erleichtert die Wartung, da sie einen Zugang zum Schneidwerk und zur Elektrik ermöglicht, ohne dass ein Ausbau der Hebeanlage erforderlich ist. Die maximale Wassertemperatur beträgt 35 °C, die Motorleistung 400 Watt. Die Schutzart IP44 sowie die Zugehörigkeit zur Schutzklasse I sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz des Geräts im Badezimmer.

Sanipro XR UP für Standardtoiletten und den Geräteaustausch

Die Kleinhebeanlage Sanipro XR UP eignet sich nicht nur für die Installation eines vollständigen Bades einschließlich Standardtoiletten mit horizontalem Abfluss, sondern aufgrund markterprobter Abmessungen auch in optimaler Weise für den Austausch eines Vorgängermodells. Die technischen Spezifikationen des Sanipro XR UP umfassen drei Einlässe mit einem Durchmesser von 40 mm und einen WC-Einlass mit einem Durchmesser von 100 mm. Mögliche Druckleitungsdurchmesser sind 22, 28 oder 32 mm. Wie das Modell Sanipack Pro UP ist auch dieses Modell mit der bewährten SFA-Schneidwerktechnologie ausgestattet, welche eine hohe Förderleistung und Langlebigkeit sicherstellt. Die Silence-Technologie gewährleistet einen geräuscharmen Betrieb mit einer Geräuschentwicklung von lediglich 46 dB (A). Ein weiterer Vorteil ist auch hier der direkte Revisionszugang, welcher eine einfache Wartung ermöglicht.

Der Lieferumfang beider Modelle umfasst ein Rückschlagventil, Anschlusszubehör sowie einen Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen.

5-Jahres-Garantie und umfangreicher Service

Sowohl auf die Anlage Sanipack Pro UP als auch auf das Modell Sanipro XR UP gewährt Sanibroy die Erweiterung der Gewährleistung auf eine 5-jährige Garantie. Voraussetzung ist die Registrierung der Produkte sowie die Installation gemäß EN 12056-4 durch eine fachkundige Person.

Rund um seine Produkte bietet die SFA Deutschland GmbH mit seiner Marke Sanibroy umfangreiche Serviceleistungen, die Fachbetriebe bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Dazu zählen intuitive und benutzerfreundliche Dokumentationen und die Produktstammdatenlieferung über Plattformen wie Open Datacheck. Architekten und Planern stellt der Hersteller aktuelle Ausschreibungstexte und Mediadaten auf www.ausschreiben.de bereit. Endkunden profitieren von einem Netzwerk von 70 Kundendienststellen in Deutschland.