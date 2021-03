Seit jeher verbinden Fachhandel, Fachhandwerk und Endkunden die Marke AEG mit bewährten und technisch einwandfreien Warmwasser-Geräten, die es als Kleinspeicher sowie als hydraulische und elektronische Durchlauferhitzer gibt. Mit dem speziell für die Küche entwickelten elektronischen Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 etabliert sich AEG als Komplettsortimenter für hochwertige Geräte zur dezentralen Warmwasserversorgung.

Mit einer umschaltbaren Versorgungsleistung von wahlweise 11 kW oder 13,5 kW bietet AEG Haustechnik einen innovativen Warmwasser-Bereiter speziell für die Küche. Der kompakte Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 erzeugt Warmwasser dezentral, effizient und hygienisch im Durchfluss. Modernste Gerätetechnik garantiert eine konstante, stufenlos einstellbare und gradgenaue Auslauftemperatur zwischen 30 und 60° Celsius. Wann immer die Küchenarmatur bedient wird: Warmwasser ist sekundenschnell zur Stelle. Verantwortlich hierfür ist die hochentwickelte Elektronik im Gerät, die in Abhängigkeit von der Wassermenge exakt die Abgabe der benötigten elektrischen Leistung zur Warmwassererzeugung regelt. Das verkalkungs-unempfindliche Blankdraht-Heizsystem erhitzt das Trinkwasser im Durchfluss mit kurzer Reaktionszeit und nahezu 100-prozentiger Wirkungsweise. Wirtschaftlichkeit und Trinkwasserhygiene, aber auch größtmöglicher Warmwasserkomfort in der Küche sind somit garantiert. Wasser wird gespart, da es nicht ungenutzt ablaufen muss, weil es von der ersten Sekunde an der richtigen Temperatur entspricht.

Qualität steckt in jedem Detail

Neben seiner Effizienz sind Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer wichtigste Qualitätsmerkmale des DDLE Kompakt 11/13. Beide Faktoren werden zum einen durcheine intelligente elektronische Lufterkennung gewährleistet. Zum anderen verfügt der AEG Küchen-Durchlauferhitzer über ein intelligentes Sicherheitssystem. Im Falle einer Störung – beispielsweise wenn die Stadtwerke das Wasser unvorhergesehen abstellen – schaltet das Sicherheitsmodul die Elektronik sofort ab und schützt das Warmwasser-Gerät zuverlässig vor einem möglichen Defekt.

Komfortable Bedienung für Jung und Alt

Mit seinen geringen Geräteabmessungen von 29 x 17 x 8,5 Zentimetern erfüllt der DDLE Kompakt 11/13 zeitgemäße Küchen-Trends, weil er unter dem Spültisch ausreichend Stauraum für größere Abfallbehälter zur Mülltrennung und für Reinigungsutensilien ermöglicht. Platz spart er auch unter der kleinsten Küchenspüle und in der unzugänglichsten Nische. Eine Regulierung der gewünschten Warmwassertemperatur ist trotz alledem ganz einfach, sie erfordert kein lästiges Bücken und bedeutet insbesondere für ältere oder bewegungseingeschränkte Nutzer zeitgemäßen Komfortgewinn: Per Fernbedienung, die bei der Ausführung DDLE Kompakt 11/13 FB serienmäßig dazugehört, lässt sich die angeforderte Warmwassertemperatur exakt und bequem regulieren: Durch Fingertipp auf das Plus- oder Minus-Bedienfeld ist die Wassertemperatur im Handumdrehen etwas wärmer oder kälter eingestellt. Darüber hinaus lassen sich zwei Temperaturen dauerhaft programmieren, die der Nutzer durch Betätigung der Bedienfelder „1“ und „2“ aktiviert.

Variante Übertisch

Speziell für die Übertischmontage ausgelegt, punktet auch der DDLE Kompakt OT 11/13 mit seiner geringen Größe (293 mm hoch, 174 mm breit, 99 mm tief).

Alle weiteren Informationen gibt es direkt unter www.aeg-haustechnik.de/ddlekompakt bzw. www.aeg-haustechnik.de/ww .