Pressemeldung

Mit seinem klaren und ästhetischen Design fügt sich der KEUCO Duschsitz in jede Badeinrichtung ein.

Der Trend im Bad geht zu bodenebenen und großzügigen Duschen. Neben dem Duscherlebnis stehen Design und Komfort im Vordergrund. KEUCO bietet hierfür ein umfassendes Armaturen- und Accessoires-Sortiment, das sinnliches Design und sinnhafte Funktionalität vereint. Ein Plus an Komfort ist eine Sitzgelegenheit in der Dusche. Eine auffallend schöne und elegante Lösung bietet der KEUCO Duschsitz, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, der durch hochwertiges Material und beste Verarbeitung auf den ersten Blick überzeugt. Der Sitzkomfort und die hohe Belastbarkeit machen ihn zu einem attraktiven Ausstattungselement.

Der KEUCO Duschsitz verfügt über ein weiches, dem Körper schmeichelnden Material, das sich sehr angenehm und warm anfühlt. Aufgrund der besonderen Oberflächenbeschaffenheit sitzt man sicher. Zudem ist das Material äußerst robust, pflege- und reinigungsfreundlich.

Mit seinem klaren und ästhetischen Design fügt sich der Duschsitz in jede Badeinrichtung ein. Im Sitzbankcharakter einer großen SPA-Dusche bietet er mit einer Breite von 450 mm und einer Tiefe von 330 mm viel Platz. Die unsichtbare, extrem stabile Wandhalterung ist bis 150 kg belastbar.

Die weiche Form mit großen, runden Radien ohne Ecken und Kanten ist ebenso bequem wie optisch ansprechend: Design und Komfort in idealer Kombination. In den Farben Schwarzgrau, Weiß, Cashmere matt oder Trüffel matt trifft der KEUCO Duschsitz den aktuellen Zeitgeist der Trendfarben. Damit passt er perfekt zu Badmöbeln von KEUCO und gibt Bädern mit großzügigen Duschen den letzten Schliff für das perfekte Wellness-Feeling.