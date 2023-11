Die aktuelle Ausgabe der BADEzeit, dem renommierten Magazin für anspruchsvolle Badgestaltung, ist ab sofort sowohl bei Ihrem örtlichen BADEzeit Fachhändler als auch online unter www.badezeit.ede.de erhältlich. Die Ausgabe steht ganz im Zeichen von "Komfort und Ästhetik", präsentiert aufregende Themen und liefert wertvolle Einblicke in die Welt der modernen Badezimmergestaltung.

Highlights der aktuellen Ausgabe:

Fortschrittliche Wassersysteme von Grohe: Erfahren Sie alles über die innovativen Wassersysteme von Grohe, die nicht nur höchsten Komfort bieten, sondern auch durch ihre fortschrittliche Technologie und Nachhaltigkeit überzeugen.

Neueste Entwicklungen in der Duschflächenveredlung von Kaldewei: Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Duschflächenveredlung von Kaldewei und entdecken Sie die neuesten Entwicklungen, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch höchsten Ansprüchen an Funktionalität gerecht werden.

Inspirierende Einblicke in die Badgestaltung mit der Marke FORMAT: Lassen Sie sich von FORMAT inspirieren und entdecken Sie innovative Ansätze zur Badgestaltung, die nicht nur den Komfort, sondern auch die Ästhetik in den Fokus rücken.

Egal, ob Sie konkrete Tipps für die Badrenovierung suchen oder sich einfach von stilvollen Designideen inspirieren lassen möchten - die BADEzeit "Komfort und Ästhetik" bietet Ihnen spannende Einblicke und Informationen aus der Welt der modernen Badgestaltung.

Besuchen Sie Ihren örtlichen BADEzeit Fachhändler oder sehen Sie die Ausgabe direkt online unter www.badezeit.ede.de ein, um die neuesten Trends und Innovationen im Bereich "Komfort und Ästhetik" für Ihr persönliches Badezimmer zu entdecken. Tauchen Sie ein in die Welt des zeitgemäßen Baddesigns und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren.

Folgen Sie BADEzeit auch auf Social Media und bleiben Sie stets über die Trends und Neuheiten rund um das Thema Badgestaltung informiert.