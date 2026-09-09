Eine einladende Badewanne kann zum Mittelpunkt eines Badezimmers werden. Badewannen aus der Serie Kupa verbinden dabei eine außergewöhnliche Form mit besonders viel Komfort und bieten mit großzügigen Maßen nicht nur eine beeindruckende Größe, sondern überzeugen auch als optisches Highlight.

Flexibilität gibt es in der Auswahl der passenden Form: das Modell Kupa ist als freistehende Badewanne mit integrierter fugenloser Schürze oder als Einbaumodell in rechteckiger oder ovaler Form erhältlich.

Beidseitig bequem liegen dank durchdachter Duo-Form

Das Besondere an der Kupa ist die Duo-Ausführung: Die Badewanne ist so gestaltet, dass zwei Personen bequem auf beiden Seiten liegen können. Eine leichte Rückenschräge unterstützt eine angenehme, entspannte Liegeposition, während die Abschrägung im Nackenliegebereich nicht nur zusätzlichen Komfort schafft, sondern zugleich zu einem charakteristischen Designmerkmal der Wanne wird.

Maße Kupa O – ovale Form: 190 x 120 cm (Innentiefe: 47 cm)

Maße Kupa E – rechteckige Form: 195 x 125 cm (Innentiefe: 47 cm)

Großzügige Bodenlänge für besonders viel Liegekomfort

Mit ihrer großen Bodenlänge von 148 cm bieten die Kupa Modelle eine besonders komfortable Liegefläche.

Das großzügige Innenvolumen vermittelt ein Gefühl von Weite und schafft Raum für entspannte Badmomente. Gleichzeitig sorgt die durchdachte Form dafür, dass die Wanne nicht einfach nur groß ist, sondern die vorhandene Fläche gezielt für Komfort nutzt.

Kupa O: mit oder ohne Schürze erhältlich

Ein besonderes Highlight ist die integrierte, fugenlose Schürze für das freistehende Modell Kupa O. Sie sorgt für eine besonders klare und hochwertige Optik, da keine zusätzliche Verkleidung notwendig ist und keine Übergänge zwischen Wanne und Schürze sichtbar sind. Die Bauhöhe mit Schürze beträgt 62,5 cm.

Auch ohne Schürze können die Badewannenmodelle Kupa vielfältig eingebaut werden. Ob klassisch eingebaut mit Fliesen oder mit moderner Verkleidung in Holzoptik oder Betonoptik oder in vielfacher Farbauswahl -was dank moderner Rückwandsysteme wie Schröder Easypanel ganz bequem möglich ist.

Außergewöhnlich großzügige Maße: Kupa O

Das Maß von 190 x 120 cm und eine Innentiefe von 47 cm macht die Kupa O zu einer besonderen Wahl für alle, die sich maximale Bewegungsfreiheit beim Baden wünschen.

Dabei eignet sich die Kupa O hervorragend für größere Badezimmer oder offene Raumkonzepte, in denen die Badewanne als zentrales Gestaltungselement wirken darf.

Bäder, in denen Kupa O besonders gut wirkt:

in großzügigen Bädern, in denen die Badewanne zum Mittelpunkt wird

in offenen Badezimmerkonzepten, bei denen eine freistehende Wanne den Raum zoniert

in großen Familienbädern, in denen eine komfortable und geräumige Badewanne gefragt ist

in Wellness-orientierten Bädern, die auf großzügige Liegeflächen und entspannte Badmomente setzen

in modernen, designorientierten Bädern, in denen die charakteristische Form der Wanne bewusst inszeniert werden soll

Die Kupa O zeigt, dass großzügiger Badekomfort und ausdrucksstarkes Design perfekt zusammenspielen können. So wird die Kupa O nicht nur zur Badewanne, sondern zum gestalterischen Mittelpunkt eines großzügigen Badezimmers.

Schröder Wannentechnik bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Badewannen. Für eine schnelle und zuverlässige Abwicklung sorgen unsere großzügigen Lagerkapazitäten sowie unsere eigene Auslieferung.

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