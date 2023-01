Im Kölner Norden sind mit den „Ossendorfer Gartenhöfen“ 435 moderne und bezahlbare Wohnungen für Familien, Alleinstehende und Senioren entstanden sowie eine Wohngemeinschaft für demenziell Erkrankte. Drei moderne Wohnbauten auf drei beziehungsweise vier Etagen ersetzen die deutlich in die Jahre gekommenen Reihenmietshäuser aus den 1930er Jahren. Die energieeffiziente und hygienische Warmwasserbereitung übernehmen elektronische Durchlauferhitzer von AEG Haustechnik.

Trotz des sichtbaren Verfalls der 10 zweigeschossigen Gebäude haben sich viele Bewohner bis zuletzt wohl gefühlt in ihrem Wohnquartier im Stadtteil Ossendorf. Großzügige Innenhöfe und Vorgärten sowie zahlreiche alte Kirschbäume waren den Menschen über Jahrzehnte hinweg eine Heimat gewesen. Doch fast 90 Jahre später war der Wohnraum beim besten Willen nicht mehr zeitgemäß. Und so veraltet, dass DIE EHRENFELDER Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG ihn teilweise nicht mehr vermieten konnte: Heizungen gehörten in den einheitlich 43 Quadratmeter kleinen Wohnungen ebenso wenig zur Ausstattung wie eigene Badezimmer. Dafür gab es im Keller Gemeinschaftsbäder. Zudem waren Fassaden schadhaft, Keller feucht, der Brand-, Schall- und Wärmeschutz unzureichend. Balkone und Barrierefreiheit fehlten gänzlich.

Neue Architektur schafft Wohnwert

Um bestehende Sozialstrukturen in der Siedlung nicht auflösen zu müssen, dachten die Verantwortlichen lange über eine Sanierung ihres Ossendorfer Gebäudebestands nach. Letztlich kam aus Kostengründen aber doch nur ein Abriss aller Gebäude und die Neubebauung infrage. Im Zuge eines vorangegangenen Architekturwettbewerbs, aus dem als Sieger die Molestina Architekten + Stadtplaner hervorgingen, entstand auf dem 32.000 Quadratmeter-Areal eine moderne Mehrgenerationen-Siedlung mit nunmehr 435 statt zuvor 350 Wohnungen. Die hellen und hochwertig ausgestatteten Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen verfügen heute über 41 bis 128 Quadratmeter Fläche.

Realisiert wurde das Projekt in drei Bauabschnitten bis Ende 2021 für insgesamt rund 80 Millionen Euro. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind allesamt barrierearm gestaltet. Als Besonderheit hat DIE EHRENFELDER zudem eine Demenz-WG mit neun Wohneinheiten geschaffen. Ein Café, große Innenhöfe mit Urban Gardening-Flächen und ein Mehrzweckraum bieten zusätzliche Begegnungsräume. Der „grüne Raum“ blieb in seiner Fläche bewusst erhalten, obwohl eine dichtere Bebauung möglich gewesen wäre. Außerdem wurde ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept umgesetzt mit Car-Sharing, nahezu 1.000 Fahrrad-Stellplätzen und einer Haltestelle des Kölner Verkehrsverbunds.

Elektronische Durchlauferhitzer stehen für Nachhaltigkeit

Mit der Erneuerung des Quartiers „Ossendorfer Gartenhöfe“ hat DIE EHRENFELDER Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG aber nicht nur die vielfältigen Wohnbedürfnisse und -anforderungen ihrer Mieter berücksichtigt, sie räumt zugleich den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Klimaschutz oberste Priorität ein. Dies war auch die Voraussetzung für öffentliche Fördermittel und stellt sicher, dass der Wohnraum für die Mieter langfristig bezahlbar bleibt.

Mit der Neubebauung „Ossendorfer Gartenhöfe“ in Köln hat DIE EHRENFELDER Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG die Wohnungsverhältnisse in Köln maßgeblich verbessert. Fotos: DIE EHRENFELDER_Ludolf Drahmen_www.ludolfdrahmen.de

Im Zuge dieser Ansprüche favorisierte die Wohnungsgenossenschaft für ihre Neubauten von Anfang an eine dezentrale Warmwasserversorgung. In zahlreichen Bädern kamen die elektronischen Durchlauferhitzer „DDLE ÖKO ThermoDrive“ von AEG Haustechnik zum Einsatz. Das Gerät im Premium-Segment arbeitet hocheffizient, ist mit zahlreichen Features ausgestattet und erfüllt gehobene Komfortansprüche bei der Nutzung von Warmwasser. Es liefert Warmwasser in unbegrenzter Menge, temperaturgenau von der ersten Sekunde an. Durch die Warmwasserbereitung direkt am Einsatzort entfallen unnötige Kaltwasservorläufe, wodurch sich viel Wasser einsparen lässt. Vor allem aber muss das Warmwasser nicht erst von einer zentralen Stelle, z.B. im Untergeschoss, durch lange Leitungen zu allen Entnahmenstellen geführt werden - ein wichtiger Aspekt, der auf lange Sicht erheblich zur Energie- und Wassereinsparung beiträgt und auch die Baukosten reduzierte: So konnte auf ein kostenintensives kilometerlanges Warmwasserverteilsystem mit aufwendiger Zirkulationsanlage verzichtet werden.

Maximaler Komfort in jeder Wohneinheit

Die hochwertigen elektronischen Durchlauferhitzer „DDLE ÖKO ThermoDrive“ in rund zwei Drittel der Wohnungen sind mit einem großen zweifarbigen Display ausgestattet, das die gradgenaue Temperaturwahl, Durchflussmenge, Energieverbrauch oder Uhrzeit anzeigt. Die Farbe im Display wechselt von Blau auf Rot, sobald die Wassertemperatur 43 °C übersteigt. Damit signalisiert der Durchlauferhitzer den Bewohnern auch optisch, wenn die Wassertemperatur höher eingestellt ist, als sie sollte – ein Zusatzplus für Sicherheit. Denn gerade Senioren und demenzkranke Menschen können sich beim fehlerhaften Bedienen von Auslaufarmaturen schnell verbrühen. Wird der griffige Knopf des Temperaturwählers betätigt oder warmes Wasser angefordert, schaltet sich die Displayhinterleuchtung vollautomatisch ein. Bequem für die ältere Generation: Die individuelle Temperaturauswahl lässt sich mit Speichertasten sichern. Zusatzkomfort bieten weitere Funktionen wie die ECO-Taste, Wassermengenautomatik und Duschprogramm.

Für die rund 160 öffentlich geförderten Wohneinheiten entschieden sich die Verantwortlichen für den AEG Durchlauferhitzer „DDLE LCD“. Diese Variante bietet aufgrund schneller Regelelektronik den gleichen, hohen Temperaturkomfort mit gradgenauer Temperaturauswahl wie das Modell „Öko ThermoDrive“, verzichtet aber auf einige Zusatzfunktionen. Installiert wurden die beiden elektronischen Warmwasserbereiter mit 24 kW und 27 kW - je nach räumlicher Aufteilung bzw. Anzahl der Entnahmestellen pro Wohneinheit. Somit steht für jede Anwendung in Küche, Bad und WC die optimale Warmwasserleistung bereit. Dabei nutzen AEG Durchlauferhitzer die elektrische Energie mit einem Wirkungsgrad von nahezu 100 Prozent. Eine Warmwasserentnahme ist gleichzeitig z.B. an Waschtisch und Dusche möglich, ohne dass es zur Einschränkung bei Warmwassermenge oder Wassertemperatur kommt. Auch im Hinblick auf die Trinkwasserhygiene sind Vermieter und Mieter aufgrund kurzer Leitungswege auf der sicheren Seite - ohne zusätzlichen Aufwand.

Die AEG Durchlauferhitzer „DDLE ÖKÖ ThermoDrive“ und „DDLE LCD“ verfügen über einen optischen Verbrühungsschutz, die schnelle Steuerungselektronik stellt warmes Wasser sofort, sicher und mit hohem Temperaturkomfort zur Verfügung - konstante Wunschtemperaturen bei bedarfsgerechtem Energieverbrauch sind garantiert. Fotos: DIE EHRENFELDER_Ludolf Drahmen_www.ludolfdrahmen.de

Solide Basis für Energieeffizienz auf lange Sicht

Die Geräte „DDLE ÖKO ThermoDrive“ und „DDLE LCD“ von AEG Haustechnik sind aber nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch deutlich sparsamer als hydraulische Geräte: Der elektronische Durchlauferhitzer reduziert den Stromverbrauch bei der Warmwasserbereitung bis zu 30 Prozent. Kurze Leitungswege gewährleisten zudem, dass das Wasser sekundenschnell in der gewünschten Temperatur bereitsteht, wodurch kein Wasser unnötig verschwendet wird. „Die Immobilien der Wohnungsgenossenschaft müssen in energetischer, ökologischer und gesellschaftlicher Hinsicht langfristig marktfähig sein“, berichtet Kevin Höver, Außendienstmitarbeiter bei Stiebel Eltron / AEG Haustechnik, der DIE EHRENFELDER in Bezug auf die Wahl der optimalen Geräte eingehend beraten hat. „Zu diesen Voraussetzungen tragen die energieeffizienten AEG Durchlauferhitzer wesentlich bei. Zudem ist die Warmwasserbereitung per Durchlauferhitzer mit integriertem Verbrühungsschutz den Lebensbedingungen der Generation 50plus optimal angepasst.“ Durch die einfache Temperaturwahl und die zuverlässige Versorgung mit Warmwasser war es auch nicht nötig, teure Thermostatarmaturen zu installieren.