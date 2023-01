Bei der Planung eines Badezimmers müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden. Lieber duschen oder baden? Sie müssen sich nicht entscheiden. Wir zeigen Ihnen zwei Möglichkeiten wie beides in einem Badezimmer integriert werden kann.

Erste Möglichkeit: Dusche neben Badewanne

Duschen ist zeit- und wassersparend, aber für die Entspannung zwischendurch sorgt eine Badewanne. Wenn ausreichend Platz zur Verfügung steht, kann direkt neben die Badewanne eine Duschkabine platziert werden. So kann der Raum im Bad effektiv genutzt werden. Mit dem Sondermaß-Service von PUK Duschkabinen können Duschen mit individuellen Maßen angepasst werden – so wie die passgenaue Lösung der Serie BLIES und die Platzierung einer verkürzten Seitenwand auf oder neben der Badewanne.

Zweite Möglichkeit: Badewannentrennwand

Ein fester Badewannenaufsatz schützt Wände und den Boden zuverlässig vor auslaufendem Wasser und Spritzern. Mit der richtigen Abtrennung wird auch Ihre Wanne zur Dusche. Mit Badewannentrennwänden von PUK Duschkabinen verwandeln Sie Ihre Badewanne ganz einfach in ein schickes Multitalent und kombinieren ein entspanntes Bad mit spritzigem Duschvergnügen. Mit einem maßgeschneiderten Badewannenaufsatz der Serie NIESTE mit einer zusätzlichen Seitenwand bleibt der Bereich um die Toilette und der Badewanne beim Duschen trocken.

Ein weiterer Vorteil ist die Nachhaltigkeit. Fest montierte Trennwände zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus. Richtig montiert, sind Duschwände jahrzehntelang ein treuer und ansehnlicher Spritzschutz-Partner in Ihrem Bad. Auch optisch bieten Badewannenaufsätze aus Sicherheitsglas viele Vorteile. Durchsichtiges Glas lässt Licht ins ganze Bad, verleiht Leichtigkeit und lässt jeden Raum harmonisch wirken. Sie können zwischen hochwertigem Klarglas oder unseren Sondergläsern wählen: Graphit, Braun, satiniert, Intimstreifen oder Diamantglas. Sprechen Sie dazu gerne Ihren Fachhandwerker an. Immer in ESG-Qualität und mit SMARTCLEAN-Beschichtung für eine einfache Reinigung.