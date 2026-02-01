Im Bereich der Gasabrechnung sind Sicherheit und Zuverlässigkeit unverzichtbare Anforderungen. TECO weiß das genau und entwickelt seit über 35 Jahren Lösungen für die Gasabsperrung, die darauf ausgelegt sind, Wirksamkeit, normative Konformität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Das Unternehmen gehörte zu den ersten, die die DVGW-Zertifizierung für die gesamte Gasproduktsortiment erhielten – ein klarer Beleg für das kontinuierliche Engagement in den Bereichen Qualität, Sicherheit und technologische Innovation.

KM3 von TECO ist das Montageset für Zweirohr-Gaszähler, DVGW-zertifiziert und mit einem abschließbaren Hebel ausgestattet. Es wurde entwickelt, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten und wirksamen Schutz vor Manipulationen zu bieten.

Zertifizierte Sicherheit für Gasanlagen

KM3 ist mit nach DIN EN 331 zertifizierten Kugelhähnen ausgestattet, die mit zwei Sicherheitseinrichtungen konfiguriert werden können, um das Schutzniveau der Anlage zu erhöhen:

FIREBAG®, das den Gasfluss bei Erreichen von 100 °C automatisch und dauerhaft unterbricht, um eine Gassättigung zu verhindern und das Explosionsrisiko im Brandfall zu reduzieren.

GST®, das den Gasdurchfluss blockiert, wenn der voreingestellte Durchflusswert überschritten wird, etwa infolge einer Beschädigung, Manipulation oder Notsituation.

Beide Sicherheitseinrichtungen entsprechen den wichtigsten europäischen Sicherheitsnormen für Gasanlagen und tragen zur Erhöhung des Gesamtschutzniveaus der Installation bei.

Praktische Installation und hohe Anwendungsflexibilität

KM3 besteht aus einer verzinkten Stahlkonsole, die je nach spezifischen Anforderungen der Anlage mit verschiedenen Kombinationen aus Anschlüssen und/oder Kugelhähnen konfiguriert werden kann.

Der Hebel mit Schlossöffnung macht KM3 besonders geeignet zum Schutz des Gaszählers und zur Vermeidung unbefugter Betätigungen.

Das Kit ist mit allen Gasarten kompatibel, die in den Normen EN 437 und DVGW G260 vorgesehen sind: Methan, Butan, Propan und Gasanlagen bis zu 100 % Wasserstoff.

In verschiedenen Ausführungen erhältlich, erleichtert KM3 die Arbeit von Planern und Installateuren und bietet eine vollständige, zertifizierte und professionelle Lösung für die sichere Installation von Zweirohr-Gaszählern.

Möchten Sie mehr über das KM3-Kit oder die TECO-Lösungen für Gassicherheit erfahren?

Kontaktieren Sie uns gerne: wir stehen Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.