S!STEMS sorgt gemeinsam mit AMPEERS ENERGY für die erfolgreiche und dabei profi­table Dekarbonisierung der Immobilienbranche. Vorbehaltlich der behördlichen Zustim­mung stehen Planern, Architekten sowie der Bau- und Wohnungswirtschaft mit den neuen Partnern schon in Kürze versierte Experten für CO 2 -neutrales Bauen zur Seite. Gemeinsam gilt es, das enorme Potenzial zu heben. Beispielsweise kann der CO 2 -Aus- stoß eines in die Jahre gekommenen Mehrfamilienhauses von 40 auf unter 2 kg/qm gesenkt werden. Dies erfolgt durch das Zusammenspiel einer modernen, strombasierten Heizungslösung von SISTEMS inkl. einer PV-Anlage auf dem Dach sowie dem intelli­genten Anlagenbetrieb und der automatisierten Abrechnungslösung von AMPEERS ENERGY. Damit kann der Immobilieneingentümer die Modernisierung zudem profitabel umsetzen, ohne die Kaltmieten erhöhen zu müssen.

S!STEMS und AMPEERS ENERGY ermöglichen also übergreifende Energiekonzepte, mit denen Emissionen reduziert und die Anforderungen an die Energiewende erfüllt wer­den können. Von der Potenzialanalyse und Konzeption über die Realisierung bis zum rentablen Betrieb erfolgt ein nahtloses Zusammenspiel zwischen optimierter Hard- und Software - zu jedem Zeitpunkt berücksichtigen die Partner dabei sektorenübergreifende Bausteine wie TGA, MSR, E-Mobility, Photovoltaik und Co. Alles im Sinne einer profitab­len Dekarbonisierung.

„Mit unserer Systemlösung S!STEMS ONE ESTATE ermöglichen wir eine profitable Dekarbonisierung. Unser Fokus liegt auf erneuerbaren Energien, Sektorenkopplung und Möglichkeiten der Refinanzierung der Investitionen. Klimaschonende Technologien bedeuten zunächst höhere Investments - diese rechnen sich aber, wenn das gesamte Projekt als Einheit betrachtet wird. Das Einsparen von Kosten und vor allem die erziel­baren Erlöse aus der Vermarktung bieten rentable Geschäftsmodelle. So lässt sich mit den PV-Überschüssen über ein Mieterstrom- beziehungsweise Ladestromangebot für E-Bikes oder E-Autos eine attraktive Rendite erzielen“, sagt Bernd Schröder, Geschäfts­führer der S!STEMS GmbH.