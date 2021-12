Pressemeldung

Das neue CO 2 Roundflow Kassettengerät zählt zu den kompaktesten Innengeräten von Daikin. Es wird in den Baugrößen 50, 71 und 112 und mit den Leistungsklassen 5,6 bis 12,5 kW im Bereich Kühlung sowie 6,3 bis 14 kW beim Heizen angeboten und kann, ebenso wie alle weiteren Geräte der Serie FXFN, an projektspezifische Anforderungen angepasst werden. Als Daikin Innengerät mit den meisten Optionen und der größten Auswahl an Zubehör ist es etwa mit externen Kabel- und Funkfernfühlern oder Zusatzplatinen kombinierbar. Es verfügt außerdem über einen neuartigen, zweigeteilten Wärmetauscher, der besonders robust ist und explizit für die Anforderungen der CO 2 -Technologie entwickelt wurde. Die CO 2 -Lösungen von Daikin, wie das CO 2 Conveni-Pack und das neue Daikin CO 2 Roundflow-Innengerät, sind insbesondere für Supermärkte und kleinere Einzelhandelsgeschäfte geeignet, die das Ziel haben, ihren Energieverbrauch und CO 2 -Ausstoß zu senken. Die Wärmerückgewinnungsfunktion ist dabei ein wichtiger Faktor zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Das Daikin CO 2 Conveni-Pack vereint Normal- und Tiefkühlung sowie Klimatisierung, Heizung und Belüftung in einem System und kann die durchschnittlichen Energiekosten um bis zu 10 % senken.

Leistungsstarkes Gerät mit einer Vielzahl an Funktionen

Das Gehäuse des neuen CO 2 Roundflow Zwischendeckengeräts baut sehr niedrig auf, wodurch sich das Gerät nahezu bündig in jede Decke einfügt. Außerdem ist es schall- und wärmedämmend verkleidet, was zu einem geräuscharmen Betrieb beiträgt: Je nach Baugröße und Betriebsart beträgt der Schalldruckpegel 31 bis 46 db(A). Eine Außenluftbeimischung von bis zu 20 %, bezogen auf den Umluftvolumenstrom, ist optional möglich. Durch die Abdeckblenden und die einzigartige Roundflow Technologie wird behandelte Luft 360° horizontal im Raum verteilt. Dies sorgt für optimierten Komfort. Motorisch unabhängig voneinander verstellbare Luftleitlamellen ermöglichen darüber hinaus eine Vielzahl von Luftaustrittsmustern (2-, 3- oder 4-seitig), unterschiedlich feste Luftausblaswinkel und ein alternierendes Schwenken der Luftleitlamellen im Autoswing Betrieb. Die individuelle Steuerung entweder per Kabelfernbedienung Madoka oder über den Intelligent Touch Manager (ITM) erlaubt eine flexible und benutzerfreundliche Anpassung an die jeweilige Raumkonfiguration. Auch ist eine Integration der Innengeräte in die Alarm- und Sicherheitskette der CO 2 Leckage-Überwachung über potentialfreien Kontakt und somit auch eine Zwangsabschaltung des Systems möglich.

Große Auswahl an Abdeckblenden für individuelle Flexibilität