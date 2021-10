Pressemeldung

Durch das abgeschlossene Klimapaket und dem damit verbundenen CO2 Preis, steigen unsere Energiekosten wie Heizöl und Gas extrem an. Umso ärgerlicher, wenn uns durch Baumängel oder anderen Fehlern wichtige Energie verloren geht. Zur Vorbeugung und Erkennung von Wärmeverlusten werden Wärmebildkameras auch zur Gebäudethermografie eingesetzt. Machen Sie Fehlerquellen sichtbar und nutzen Sie zum Einstieg in die Gebäudethermografie den Preis-Leistungs-Sieger Wärmbildkamera testo 868. Zum Start in die Heizsaison gibt es die Wärmebildkamera bei uns schon für 999,00 € zzgl. MwSt.

Key Facts Wärmebildkamera testo 868

Integrierte Digitalkamera - Echtbild und Wärmebild Erstellung möglich

WLAN Konnektivität

160 x 120 Pixel-Wärmebilder (19.200 Pixel) mit testo SuperResolution 320 x 240 Pixel (76.800 Pixel)

NETD 100mK - Temperaturunterschiede können ab 0,10 °C erfasst werden

Messbereich: -30 ... +100°C und 0 ... +650 °C

Objektive/Sichtfeld (FOV), sichtbarer Bildausschnitt liegt bei 31°x23°

Räumliche Auflösung (IFOV)/ Kleinstmögliche Objektgröße, die aus 1 m Abstand erkannt wird = 3,4 mrad

Minimaler Fokusabstand < 0,5 m

Thermography App für die Bildanalyse, Berichterstellung und Versand, Fernsteuerung

testo ScaleAssist für vergleichbare Wärmebilder bei der Thermografie von Gebäuden

testo ε-Assist für automatische Ermittlung des Emissionsgrades

IFOV Warner zur korrekten Ermittlung des Messabstandes

Bildwiederholfrequenz / Anzahl Bilder pro Sekunde 9 Hz

2,8 GB interner Speicher

4 Stunden Akku Betriebszeit durch Lithium Ionen

Gehäuse Schutzklasse IP54

Messfunktionen: Mittelpunktmessung, Hot-/Cold-Spot Erkennung, Delta T

Videostreaming über USB, über WLAN mit testo Thermography App

Wofür kann man die Wärmebildkamera testo 868 einsetzen:

Fehler an Heizkörpern auf einen Blick erkennen

Lokalisierung von thermischen Abweichungen und Leckagen an Rohrleitungen

Erkennung von Überhitzungen in Sicherungskästen und elektrischen Schaltschränken

Kontrolle von Schaltanlagen auf Überbelastung durch zu hohe Wärmeentwicklung

Ermittlung von Wärmeverlusten an Gebäudefassaden oder Innenräumen

Dokumentation von Bau-, Sanierungs- und Isolierungs-Mängeln

Temperaturmessung zur Gefahrenabwehr z.B. bei der Personenkontrolle

Nur bei uns ist die Wärmebildkamera auch im praktischen Set mit dem Kleinschmidt Magnet-Smartphonehalter erhältlich. Der Halter wurde speziell für Monteure entwickelt, mit ihm ist der Betrachtungswinkel des Smartphones als zweites Display der Kamera optimal einstellbar.

Alle weiterführenden Informationen zur testo 868 finden Sie ausführlich ausgearbeitet in unserem Blogbeitrag.

Egal ob Beratung, Wartung, Verkauf oder Reparatur, wir stehen Ihnen mit unserer Expertise in allen Belangen und Fragen zur Seite.

