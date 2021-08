Pressemeldung

Auf vielfältigen Kundenwunsch haben wir die BRIGON Russpumpe mit in unserem Produktsortiment aufgenommen. Sie ist direkt ab Lager lieferbar und in unserem Onlineshop, auch per Expressversand, bestellbar.

BRIGON Russpumpe im Set

Bei uns erhalten Sie den BRIGON Rußprüfer Modell NAW komplett im Set mit Rußbildvergleichsskala, Filterpapier und Öl zum aktuellen Aktionspreis von 75,00 € zzgl. MwSt.

Profitieren Sie bei der Arbeit mit der Brigon Russpumpe von der einfachen Handhabung und dem geringen Gewicht.

Unsere Kunden loben besonders die Robustheit und Dichtigkeit der BRIGON Russpumpe.

Sie benötigen eine offizielle Prüfung des Russmessgerätes gemäß 1.BImschV? Die Kleinschmidt GmbH BONUS Card für Russmessgeräte macht es möglich.

Sie benötigen Ersatzteile oder Zubehör für die Russpumpe? Infos finden Sie im Blogbeitrag.

Sie haben auch eine Produktempfehlung für uns? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular und sichern sich einen Empfehlungsrabatt bei erfolgreicher Produktaufnahme.

Egal ob Wartung, Verkauf oder Reparatur, wir stehen Ihnen mit unserer Expertise in allen Belangen und Fragen zur Seite.

