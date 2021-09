Pressemeldung

Bestimmtes Sicherheitsequipment wird nur temporär und kurzfristig benötigt, deshalb ist die Miete gerade in diesem Bereich sinnvoll. Ein Kauf von hochwertigen, wartungsintensiven Geräten lohnt sich in der Regel aufgrund der geringen Nutzungsdauer nicht.

Als Alternative bekommen Sie bei uns schnellen & flexiblen Mietservice für Gaswarngeräte, Funkgeräte, Höhensicherungsgeräte, Atemschutzausrüstung und weiterer Sicherheitstechnik.

Verzichten Sie einfach auf langfristige Kapitalbindung, hohe Wartungskosten und Reparaturzeiten -> setzen Sie auf volle Einsatzbereitschaft bei höchster Flexibilität & geprüfter Qualität mit Mietgeräten für Ihre Sicherheitsausrüstung aus dem Rentalshop.

Die Mietdauer ist flexibel über eine Kalenderfunktion wählbar, der Mietpreis hängt hierbei von der Mietdauer ab. Der Mietpreis pro Tag sinkt mit dem Mietzeitraum. Die Verfügbarkeit ist direkt über das Ampelsystem am Produkt erkennbar. Das Mietgerät wird in der Regel bereits am Vortag des gewählten Mietzeitraumes angeliefert.

Mehr Details lesen Sie in unserem Blogbeitrag „Mieten statt kaufen“ .

Egal ob Wartung, Verkauf oder Reparatur, wir stehen Ihnen mit unserer Expertise in allen Belangen und Fragen zur Seite.

